ブラウザを使っていると、頻繁にアップデートしろと言ってくるので、わずらわしく感じることもあるかもしれません。

それでも、アップデートをきちんと実行することは、ユーザーが思っている以上に重要なことです。

アップデートには、セキュリティ更新、バグの修正、新機能の追加など、更新項目が詰まっています。それらは、これまで以上に重なものです。

この記事では、使用するブラウザを最新版に保っておくことが大事な理由を3つのポイントに絞って解説します。

第1の理由:セキュリティを強化できる

Image: MakeUseOf

ブラウザがアップデートをリリースするときには、常にそれ相応の理由があるんです。

たいていの場合アップデートには、使っているマシンがほかのデバイスとやりとりする際のセキュリティに関わる内容が含まれています。

常にブラウザを最新版にアップデートしておけば、スパイウェアやマルウェアをはじめとするウイルスの攻撃を受けて、侵入者に自分のデータへのアクセス権を与えてしまったり、さらにはデータをそっくり盗まれてしまったりといった被害を防ぐのに役立ちます。

「MicrosoftがInternet Explorerのサポートを終了したのはなぜだろう」と疑問に思ったことはありませんか?

これには多くの理由がありますが、その1つは、このブラウザがセキュリティに関してもはや最適の選択肢とは言えなくなっていたことが挙げられます。

加えて、Internet Explorerは多くのケースで、新しいタイプのウェブサイトとの互換性も失っていました。

そこでMicrosoftは、セキュリティ対策が強化され、ブラウザ体験も向上しているとして、Edgeへの切り替えを勧めたわけです。

といっても、お気に入りのブラウザがあるなら、それを使うのをやめて、わざわざ新しいものに切り替える必要はありません。いま使っているブラウザのアップデート版で、こと足りるはずです。

ただし、ほかにどんな選択肢があるのか知りたい場合は、Chromiumベースのブラウザが数多く登場しているので、参考にしてください。

第2の理由:新しい機能を使える

Image: MakeUseOf

使っているコンピューターやスマートフォンに搭載されているオペレーティングシステムが古くなってしまったために、アプリやソフトウェアが使えなくなったことはありませんか? ウェブサイトとブラウザの関係も、これにとても近いものです。

古いブラウザでウェブサイトを閲覧していると、そのページに搭載されている機能の一部が使えなくなることがあります。場合によっては、ページで提供されているはずのサービスがまったく使えないことさえありますよね。

ウェブサイトの開発者が、「このブラウザはサポートされていません」と伝えるメッセージを用意しない限り、なぜサイトが見られないのか、ユーザーにはその理由がわからないでしょう。

テクノロジーに関係するものの例に漏れず、プログラミング言語も日々アップデートされています。

言語がさらに高機能になったり、開発者が新しい言語を採用したりすると、サイト自体の外見は変わらなくても、時代遅れになったブラウザでは読み取れず、互換性が失われてしまうのです。

また、開発者が、古いブラウザを使っているユーザーがページにアクセスできないように設定している場合もあります。

こうした古いブラウザでページを見ると、レイアウトが崩れたり、不完全なデザインの古いバージョンが表示されたりすることがあるからです。

こうした設定により、全体的な閲覧体験は向上しますが、古いブラウザを使っている人は、お手上げ状態になってしまいます。

第3の理由:使用体験が向上する

Image: MakeUseOf

インターネットの速度が遅くて悩んでいる場合でも、原因が回線速度とは限りません。

旧式のブラウザでは、最新の高機能なコードを扱うことができず、そのため、閲覧しているウェブサイトを構成するコンポーネントファイルの読み込みに問題が生じます。

その結果、ブラウザがフリーズあるいはクラッシュしたり、動作がものすごく遅くなったりするでしょう。

ページの読み込みや、すべての要素の表示完了までに時間がかかると感じたら、ブラウザをアップデートするタイミングかもしれません。

これに加えて、特定のサイトに限らず、動画や音声のストリーミング再生、画像の閲覧、リンクのクリックが思うようにいかない場合、その原因はブラウザかもしれませんよ。

最新版ブラウザへのアップデートは必須

ブラウザを最新版に保つことで、より安全にウェブを閲覧できるだけではなく、全般的な使用体験も最適化できます。

ちょっと面倒な作業に思えるかもしれませんが、幸い、たいていのケースでは、ブラウザのアップデートにはそれほどの手間はかかりません。

大半のブラウザでは、アップデートの必要があることを知らせる通知が表示されるので、ボタンをクリックするだけでアップデートが可能です。