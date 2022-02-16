楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2022年2月16日（水）は、 電気圧力なべが20％ポイント還元、調光サングラスが30％還元など、お得な商品が多数登場しています。

なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

最大50%の高還元率！ お買い得商品が多数

家電

サングラス

バッグ

シューズ

日用品

食品

飲料品

Image/Source:楽天市場