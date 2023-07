配信やセルフィーがラクになるね!

一億総クリエイター時代の昨今、SNSを通じて仲間や見ず知らずの方との動画やライブコミュニケーションも活発になされていますよね。

スマホ1つあれば配信も手軽になりましたので、今回はそんな撮影シーンに役立つAI制御のカメラスタンド「Look at Me」をご紹介します。被写体の自動追尾機能やジェスチャー操作など、ひとりでも自由度高く撮影ができるアイテムなんですよ。

クラウドファンディングサイトmachi-yaにておトクなキャンペーンも始まっていたので、早速詳細をチェックしてみましょう。

AIで自動追尾&ジェスチャー制御

Image: COCOBASEJapan

「Look at Me」は丸っこいキュートなフォルムに、被写体追尾の機能を持つカメラスタンド。

同様の機能を備えたスマホやタブレット、カメラアプリも一部ありますが、本製品は回転機構も備えるため360度全方位を追尾してくれますよ。

Image: COCOBASEJapan

追尾の肝となるのが本体正面に搭載されたカメラ。Bluetoothによる連携や別途アプリも必要とせず、AIも活用して本体のみで追尾できるのが特長です。

※ジェスチャーの有効距離:約1.5m Image: COCOBASEJapan

追尾機能のON/OFFはジェスチャーで可能。「Look at Me」に向かってOKサインを出せば、トラッキングスタート。

動画のようにミラーをセットすればお化粧も捗りそうですね。

※ジェスチャーの有効距離:約1.5m Image: COCOBASEJapan

手のひらを見せればストップ。物理ボタンは電源のみとなっているので、撮影中に触って画面が揺れるなども減らせそうです。

さまざまなカメラに対応

Image: COCOBASEJapan

スマホで利用する場合は付属の挟むホルダーを使用。

Image: COCOBASEJapan

「Look at Me」のネジ規格はカメラ機材では標準の1/4インチネジのため、汎用性は高いですね。同じネジを採用している雲台やホルダーもたくさんあるので、アクションカムやWebカメラ、照明機材なども取り付けできますよ。

なお、最大荷重は700gまでのため、小型のミラーレス一眼ぐらいが限界かと思います。大きな本格デジタル一眼等は重量オーバーになりそうなのでご注意を。

Image: COCOBASEJapan

また、本体下部にも1/4インチネジを搭載するため、三脚の雲台としても利用可能。屋外や立ち姿で撮影したい場合に便利そうですね。

Image: COCOBASEJapan

ボディは142gとスマホ程度の軽量さ。サイズ感も野球ボールぐらいなので、持ち運びにもそう困ることはなさそうですよ。

拡張アイテムも充実

Image: COCOBASEJapan

本体以外にはスマホ用ホルダーと充電ケーブルが付属。

2時間の充電で最大6時間駆動してくれるので、簡単な撮影や数時間程度のライブ配信はしっかり対応できますね。

Image: COCOBASEJapan

有料オプションとしてミニ三脚やタブレットスタンド、角度調節用のマウントも用意されていました。このあたりは汎用品でも対応できそうなので、みなさんのご都合に合わせて選んでみては?

それでは配信や友人とのビデオ通話をどうぞ楽しんでみてください!