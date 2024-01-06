Amazon（アマゾン）では、2024年1月3日9時から1月7日23時59分まで「Amazon初売りセール」を開催中です。
現在、Apple（アップル）傘下のオーディオブランドBeats（ビーツ）の高コスパイヤホン「Beats Flex」や「Beats Studio Buds」、「Beats Fit Pro」など、Apple（アップル）のアイテムがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2024年1月6日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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28％オフも。Apple製のワイヤレスイヤホンがセール特価で勢揃い！
iPhoneやApple WatchなどのApple製品も軒並みお買い得価格で販売中！
Apple MagSafe対応のiPhoneケースやウォレットもセール対象に。この機会をお見逃しなく！
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます
｢Amazon初売りセール｣は、1月7日23時59分まで開催中！
Image/Source:Amazon初売りセール