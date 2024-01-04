Amazon（アマゾン）では、2024年1月3日9時から1月7日23時59分まで「Amazon初売りセール」を開催中です。
現在、Fire TV Stickの第3世代が20％オフやインテリアに馴染みやすいコンパクトサイズのスマートスピーカー「Echo Pop」が33％オフなど、Amazonデバイスがお買い得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2024年1月4日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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60万以上の豊富な映画作品やTV番組のエピソードを心ゆくまで楽しもう！「Fire TV Stick 4K 第2世代」が33％オフ
インテリアに馴染みやすいコンパクトサイズの「Echo Pop」が33％オフなど、スマートスピーカーがお買い得！
「Echo Show 8」が33％オフや「Echo Show 5」が20％オフなど、スマートディスプレイがお得な価格で登場！
「Echo Pop グレーシャーホワイト」と「SwitchBot スマートリモコン Hub Mini」のセットが50％オフの大特価！
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazon初売りセール｣は、1月7日23時59分まで開催中！
Image/Source:Amazon初売りセール