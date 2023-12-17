Amazon（アマゾン）では、2023年12月15日9時から12月18日23時59分まで「Amazonホリデーセール」を開催中です。

現在、AppleのAirTagが15％オフや充電器とモバイルバッテリーが合体した、Ankerの「521 Power Bank」が17％オフなど、今すぐ使えるアイテムがお買い得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2023年12月17日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も2ヶ月99円セール開催中

Appleの｢探す｣に対応するAnkerの紛失防止トラッカーが20％オフで販売中！

「Anker」や「CIO」のモバイルバッテリーが最大20％オフとお得な価格で販売中！

幅広い機器を3台同時に充電できる「Anker 737 Charger」が23％オフ！

旅行や出張に便利な「ガジェットポーチ」や「クローゼット収納ボックス」が最大46％オフの大特価！

UGREENの「ライトニング イヤホンジャック」や、Boseの「QuietComfort Ultra Earbuds」などお買い得品が満載！

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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＞＞ウォッチリストの使い方について

｢Amazonホリデーセール｣は、12月18日23時59分まで開催中！