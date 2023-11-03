Amazon（アマゾン）では、2023年10月31日9時から11月5日23時59分まで「Amazon Fashion×HOMEタイムセール祭り」を開催中。
現在、SwitchBotのスマートリモコン「ハブ2」が10%オフ、スマートスイッチの「指ロボット」が8％オフなど、SwitchBotのスマートホームアイテムがお買い得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2023年11月3日10時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazon Fashion×HOMEタイムセール祭り｣は、11月5日23時59分まで開催中！
Image/Source:Amazon Fashion×HOMEタイムセール祭り