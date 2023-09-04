現在開催中のAmazonタイムセール祭りのビッグセール「「Amazon季節先取りSALE」は、本日23時59分までとまもなく終了です！買い忘れが無いか今一度チェックを。

今回は、メディアジーンの3つのWebメディア（ギズモードライフハッカールーミー）の読者がセール期間中に最も購入したセールアイテムを、商品カテゴリ別に紹介します。 ぜひチェックしてみてください！

なお、以下の表示価格は2023年9月4日10時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポインが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も2ヶ月99円セール開催中

総合ランキング上位3種

AZLA SednaEarfit XELASTEC for AirPods Pro （イヤーピース ）

山善 アルミエアコンガード（室外機用）

山崎実業 テレビ裏収納ラック

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K Max

Anker

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル

エレコム

エレコム トラベルポーチ グレー BMA-F01XGY

外付けストレージ

バッファロー SSD 外付け 1.0TB

MicroSD

バッファロー microSD 256GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDXC

充電関連アイテム

Anker Nano II 65W （PD 充電器 USB-C）

オーディオ

Anker Soundcore Sleep A10 （ワイヤレスイヤホン）

スマートホーム

Nature スマートリモコン Nature Remo mini 2

ヘルスケア

Anker Eufy Smart Scale P2 Pro（体重体組成計）

日用品

アース製薬 マモルーム (ゴキブリ用) 本体 ［2ヵ月用］（置き型虫よけ）

食品

明治 ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 980g

飲料

伊藤園 ラベルレス 強炭酸水 500ml×24本

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

Amazon季節先取りSALE｣は、9月4日23時59分まで開催中！

Image/Source：Amazon季節先取りSAL