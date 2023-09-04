現在開催中のAmazonタイムセール祭りのビッグセール「「Amazon季節先取りSALE」は、本日23時59分までとまもなく終了です！買い忘れが無いか今一度チェックを。
今回は、メディアジーンの3つのWebメディア（ギズモード、ライフハッカー、ルーミー）の読者がセール期間中に最も購入したセールアイテムを、商品カテゴリ別に紹介します。 ぜひチェックしてみてください！
なお、以下の表示価格は2023年9月4日10時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポインが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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総合ランキング上位3種
AZLA SednaEarfit XELASTEC for AirPods Pro （イヤーピース ）
山善 アルミエアコンガード（室外機用）
山崎実業 テレビ裏収納ラック
Fire TV Stick
Fire TV Stick 4K Max
Anker
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル
エレコム
エレコム トラベルポーチ グレー BMA-F01XGY
外付けストレージ
バッファロー SSD 外付け 1.0TB
MicroSD
バッファロー microSD 256GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDXC
充電関連アイテム
Anker Nano II 65W （PD 充電器 USB-C）
オーディオ
Anker Soundcore Sleep A10 （ワイヤレスイヤホン）
スマートホーム
Nature スマートリモコン Nature Remo mini 2
ヘルスケア
Anker Eufy Smart Scale P2 Pro（体重体組成計）
日用品
アース製薬 マモルーム (ゴキブリ用) 本体 ［2ヵ月用］（置き型虫よけ）
食品
明治 ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 980g
飲料
伊藤園 ラベルレス 強炭酸水 500ml×24本
｢Amazon季節先取りSALE｣は、9月4日23時59分まで開催中！
Image/Source：Amazon季節先取りSAL