Amazon（アマゾン）では、2023年8月15日9時から8月17日23時59分まで「Amazon Fashion×Techタイムセール祭り」を開催中です。
現在、BoseのQuiet Comfort Earbuds IIが23%オフやゼンハイザーのワイヤレスヘッドホンが46%オフなど、今すぐ使えるアイテムがお買い得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2023年8月17日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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安定の高音質Boseの完全ワイヤレスイヤホンやヘッドホン、スピーカーがセール特価で勢揃い！
46％オフも。ゼンハイザーのヘッドホンやイヤホンも大特価で販売中！
「ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン」が27％オフ。欲しかったソニーのアイテムをお得にゲット！
JBLやBang & Olufsenなど、高音質オーディオメーカーのアイテムも最大20％オフとお買い得！
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazon Fashion×Techタイムセール祭り｣は、8月17日23時59分まで開催中！
Image/Source:Amazon Fashion×Techタイムセール祭り