Amazon（アマゾン）では、2023年8月15日9時から8月17日23時59分まで「Amazon Fashion×Techタイムセール祭り」を開催中です。
現在、UGREENの「Revodok 9 in 1 USB Cハブ」が20%オフ、「Nexode Mini 30W」が23％オフなど、UGREENのデスク周辺アイテムがお買い得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2023年8月16日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazon Fashion×Techタイムセール祭り｣は、8月17日23時59分まで開催中！
Image/Source:Amazon Fashion×Techタイムセール祭り