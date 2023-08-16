Amazon（アマゾン）では、2023年8月15日9時から8月17日23時59分まで「Amazon Fashion×Techタイムセール祭り」を開催中です。
現在、スマートスピーカーの「Echo Dot with clock 第5世代」が41％オフ、「Fire TV Stick 4K Max」が36％オフなど、アレクサ対応のAmazonデバイスがお買い得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2023年8月16日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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暮らしを便利にする、Echo DotのAlexa搭載スマートスピーカーが最大42％オフで登場！
「Echo Show 8 第2世代 - HDスマートディスプレイ」が33％オフなど、Echo Showのスマートディスプレイも軒並み大特価に！
45％オフも。スマートスピーカーがSwitchBotとのセット買いでさらにお得！
お気に入りのコンテンツが勢ぞろい！Fire TV Stick 4K Maxが36％オフなど、Fire TVシリーズがお買い得な価格で販売中
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazon Fashion×Techタイムセール祭り｣は、8月17日23時59分まで開催中！
Image/Source:Amazon Fashion×Techタイムセール祭り