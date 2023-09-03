Amazon（アマゾン）では、2023年9月1日9時から9月4日23時59分までAmazonタイムセール祭りの特別版「Amazon季節先取りSALE」を開催中です。
現在、Ankerの紛失防止トラッカーが15%オフやAnker 511 Power Bankが14％オフなど、旅行に便利なアイテムがお買い得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2023年9月3日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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Appleの｢探す｣に対応するAnkerの紛失防止トラッカーが15％オフ！
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazon季節先取りSALE｣は、9月4日23時59分まで開催中！
Image/Source：Amazon季節先取りSALE