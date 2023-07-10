Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の｢Amazonプライムデー｣の先行セールが2023年7月9日（日）～7月10日（月）の2日間にわたり開催中。現在、ヘインズの半袖シャツ（3枚組）が30％オフ、グンゼのインナーシャツが26％オフなど、お得なインナーアイテムが多数登場しています。
なお、以下の表示価格は2023年7月10日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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「ビーフィー Tシャツ BEEFY-T 1枚組」や「半袖Tシャツ (3枚組)」などヘインズのTシャツが最大37％オフ
ドライな肌触りの100％コットンを使用「ヘインズ タンクトップ(2枚組)」が30％オフの大特価！
コットン100%で着心地がよく、サイズ展開も豊富。「グンゼ Vネックインナーシャツ 3枚組」がお買い得！
「ヘインズ ボクサーパンツ(3枚組)」や「グンゼ ニットトランクス」などお買い得品が満載。
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazonプライムデー｣は、7月12日23時59分まで開催中！
Source:Amazonプライムデー