Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の｢Amazonプライムデー｣の先行セールが2023年7月9日（日）～7月10日（月）の2日間にわたり開催中。現在、シャオミのスマートウォッチが40％オフやAnkerの体重計が31%オフなど、今すぐ使えるアイテムがお買い得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2023年7月9日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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｢Amazonプライムデー｣は、7月12日23時59分まで開催中！
Source:Amazonプライムデー