現在開催中のAmazonプライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー」は、本日23時59分までとまもなく終了です！ 本記事ではメディアジーンの4つのWebメディア（ギズモード、ライフハッカー、ルーミー、ビジネスインサイダー）の読者がセール期間中に購入したセールアイテムを、商品カテゴリ別のランキングで紹介します。 ぜひチェックしてみてください！
なお、以下の表示価格は2023年7月10日10時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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総合トップ3
1位：Fire TV Stick 4K Max - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)
2位：【Amazon.co.jp限定】伊藤園 ラベルレス 強炭酸水 500ml×24本
3位：Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Card (紛失防止トラッカー)
Amazonデバイス
1位：Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代
2位：【2020年発売モデル】 Fire TV Stick
3位：【New】Echo Dot with clock (エコードットウィズクロック) 第5世代
Apple製品
1位：2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 64GB)
2位：Apple AirPods Pro（第2世代）
3位：Apple Magic Mouse（Multi-Touch対応）
ストレージ
1位：【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1.0TB 超小型 コンパクト ポータブル
2位：【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB
3位：Samsung microSDカード 256GB EVO Plus microSDXC UHS-I U3
SwitchBot
1位：SwitchBot スマートリモコン ハブ2 温湿度計・光センサー付き
2位：SwitchBot スマートリモコン ハブミニ
3位：SwitchBot スマートロック 指紋認証パッド セット Alexa対応
Anker
1位：Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン】
2位：Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Link（紛失防止トラッカー）
3位：Anker Eufy (ユーフィ) Smart Scale P2 Pro（体重体組成計）
モバイルバッテリー
1位：Anker PowerCore 10000 (10000mAh 大容量 モバイルバッテリー)
2位：Anker PowerCore Essential 20000 (モバイルバッテリー 20000mAh)
3位：CIO SMARTCOBY DUO 20W 10000mAh モバイルバッテリー
飲食料品
1位：【Amazon.co.jp限定】ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1000g
2位： コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 [機能性表示食品] 525ミリリットル (x 24)
3位：【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazonプライムデー｣は、7月12日23時59分まで開催中！
Source:Amazonプライムデー