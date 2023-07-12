現在開催中のAmazonプライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー」は、本日23時59分までとまもなく終了です！ 本記事ではメディアジーンの4つのWebメディア（ギズモードライフハッカールーミービジネスインサイダー）の読者がセール期間中に購入したセールアイテムを、商品カテゴリ別のランキングで紹介します。 ぜひチェックしてみてください！

なお、以下の表示価格は2023年7月10日10時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

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総合トップ3

1位：Fire TV Stick 4K Max - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)

2位：【Amazon.co.jp限定】伊藤園 ラベルレス 強炭酸水 500ml×24本

3位：Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Card (紛失防止トラッカー)

＞＞Amazonプライムデー先行セールのおすすめ商品を見る

Amazonデバイス

1位：Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代

2位：【2020年発売モデル】 Fire TV Stick

3位：【New】Echo Dot with clock (エコードットウィズクロック) 第5世代

＞＞Alexa搭載端末のセール対象商品を見る

Apple製品

1位：2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 64GB)

2位：Apple AirPods Pro（第2世代）

3位：Apple Magic Mouse（Multi-Touch対応）

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ストレージ

1位：【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1.0TB 超小型 コンパクト ポータブル

2位：【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB

3位：Samsung microSDカード 256GB EVO Plus microSDXC UHS-I U3

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SwitchBot

1位：SwitchBot スマートリモコン ハブ2 温湿度計・光センサー付き

2位：SwitchBot スマートリモコン ハブミニ

3位：SwitchBot スマートロック 指紋認証パッド セット Alexa対応

＞＞SwitchBotセール対象商品を見る

Anker

1位：Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン】

2位：Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Link（紛失防止トラッカー）

3位：Anker Eufy (ユーフィ) Smart Scale P2 Pro（体重体組成計）

＞＞Ankerのセール対象商品を見る

モバイルバッテリー

1位：Anker PowerCore 10000 (10000mAh 大容量 モバイルバッテリー)

2位：Anker PowerCore Essential 20000 (モバイルバッテリー 20000mAh)

3位：CIO SMARTCOBY DUO 20W 10000mAh モバイルバッテリー

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飲食料品

1位：【Amazon.co.jp限定】ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1000g

2位： コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 [機能性表示食品] 525ミリリットル (x 24)

3位：【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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＞＞ウォッチリストの使い方について

｢Amazonプライムデー｣は、7月12日23時59分まで開催中！

Source:Amazonプライムデー