Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の｢Amazonプライムデー｣が2023年7月11日（火）～7月12日（水）の2日間にわたり開催中。
現在、「Echo Dot with clock 第5世代」が53％オフ、「Echo Pop」が59％オフなど、Alexa搭載のスマートスピーカーがお買い得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2023年7月11日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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新型のコンパクトモデル「Echo Pop」が59％オフで手に入るチャンス！
Fire TV機能搭載のスマートディスプレイが27%オフ、Echo Showも最大40%オフ！
プライムデーはセット買いがお得、「Echo Pop」＋「SwitchBot スマートリモコン」が49%オフなど！
Alexa対応のFire TV Stickが43%オフやFire TV Cubeが20%オフなど！
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazonプライムデー｣は、7月12日23時59分まで開催中！
Source:Amazonプライムデー