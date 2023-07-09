Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の｢Amazonプライムデー｣の先行セールが2023年7月9日（日）～7月10日（月）の2日間にわたり開催中。
現在、マグネット式ケーブルホルダーが25％オフ、Smart Scale P2 Proが31%オフなど、Anker製品が多数お買い得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2023年7月9日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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絡まないケーブルやマグネット式ケーブルホルダーなど、Ankerの便利グッズがお買い得に！
4ポート充電器が20%オフや10000mAhの大容量モバイルバッテリーが28%オフなど！
USB・HDMI・SDカードなどマルチに使える7-in-2USBハブなどがお買い得！
ロボット掃除機や紛失防止トラッカーなど、Eufyシリーズが最大33%オフに！
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazonプライムデー｣は、7月12日23時59分まで開催中！
Source:Amazonプライムデー