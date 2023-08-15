Amazon（アマゾン）では、2023年8月15日9時から8月17日23時59分まで「Amazon Fashion×Techタイムセール祭り」を開催中です。

現在、AppleのAirTagが18%オフMacBook Proが23％オフなど、Apple製品がお買い得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2023年8月15日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

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スマートタグのAirTagやCellularモデルのApple Watchなど、人気商品も多数登場！

＞＞Apple製品のセール対象一覧を見る

買うなら今がチャンス！ iPadやMacBook Proは最大23%オフの大特価商品も

iPad

MacBook Pro

Apple・Androidデバイスとの互換性も向上、Beats Studio Buds +やBeats Flexのイヤホンがお買い得に！

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

Amazon Fashion×Techタイムセール祭り｣は、8月17日23時59分まで開催中！

Image/Source:Amazon Fashion×Techタイムセール祭り