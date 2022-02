AppleのiPhoneは強力なデバイスですが、適切に機能するようにするには、ある程度の手入れが必要です。特にバッテリーには注意しましょう。

ここでは、iPhoneのバッテリーを維持することが重要な理由と、デバイスをより長く使用するための方法を8つ紹介しましょう。

1.充電サイクルの最大化を避ける

Appleによると、フル充電サイクルを400〜500回繰り返したiPhoneは、元のバッテリー容量に比べて充電量が著しく少なくなるのです。そのため、iPhoneをあまり使わないほうがバッテリーは長持ちします。

さらに言えば、デバイスをフル充電状態にしたり、完全に消耗させたりすることも、バッテリー状態を低下させてしまうことに。このため、iPhoneのバッテリーをできるだけ40%から80%の間に保つようにしましょう。

2.iPhoneを充電せずに放置しない

リチウムイオン電池を構成するバッテリーセルは寿命が限られているため、iPhoneを愛用し続けたければバッテリーセルを大切にしなければなりません。スマートフォンのバッテリーが使えなくなる最大の要因の1つは、充電が完全に切れてしまうことです。

バッテリーセルの充電が完全にゼロになると、二度と機能しなくなる可能性があるからです。

幸いなことに、この問題を回避するために、iPhoneのバッテリーには電源を切っても予備の充電が残されています。

しかし、もしiPhoneの充電が切れたら、できるだけ早く充電することを忘れないようにしましょう。

そのためには、バッテリー残量が20%以下になった時にiPhoneの「低電力モード 」を利用して、コンセントが使えるようになるまでの間、駆動時間を延ばすようにすることが望ましいです。

3.iPhoneを一晩中充電したままにしない

多くの人が携帯電話を一晩中充電しています。それが一番便利な方法だからです。

しかし、このようにiPhoneを過充電すると、バッテリーにダメージを与えて寿命を縮めることになる可能性があります。過充電がバッテリーにダメージを与えるのは、容量以上の電流を流すことになるためです。

また、iPhoneがほぼ一晩中100%充電されたままということになり、これはiPhoneの状態にとっても有害。

幸いなことに、iPhoneには最適化されたバッテリー充電機能があり、「設定」→「バッテリー」→「バッテリーの状態」の順に進むと有効にすることができます。

毎日同じ時間に充電から外すと、iPhoneはこのパターンを学習し、必要な時まで100%の充電を避けるように。

4.使用しない機能をオフにする

充電サイクルの回数を減らし、iPhoneのバッテリー状態を正常に維持するための一環として、必要のない機能をオフにするようにしましょう。

たとえば、「App のバックグラウンド更新 」やBluetooth、「位置情報設定 」、プッシュ通知などが該当するかもしれません。以上の機能はすべて「設定」の中にあります。

さらに、iPhoneの輝度を下げたり、オンにする通知の数を少なくしてロック画面を四六時中反応させないようにしたりすることも可能です。

5.Apple純正の充電器を使う

低品質のiPhone充電器を製造する悪質な業者がたくさんいます。それでもiPhoneを充電することはできますが、こうした充電器はAppleの認定を受けていないため、同等の品質やiPhoneのバッテリーとの互換性が維持されません。

自分の安全とiPhoneのバッテリー状態のことを考え、Appleが認定したアクセサリーのみを使用しましょう。特にLightningケーブルはそうしてください。

電力サージやショートは怪我の原因になったりバッテリーを含むiPhoneの内部部品を損傷させたりする可能性がありますが、Appleの認定を受けたアクセサリーはそうしたことから保護するのに役立ってくれます。

6.極端な温度変化を避ける

iPhoneを極端な温度変化から守ることで、バッテリーやその他の部品にダメージを与えることなく、デバイスの寿命を全うさせられるかもしれません。

極端な低温が原因で、バッテリーの寿命が縮まったり、バッテリーの充電を持続する力が影響を受けたり、バッテリーが完全に動かなくなったりすることがあります。

一方、極端な高温では、デバイス自体に亀裂が生じるなど、携帯電話の一部の機能が永久に使用できなくなることがあり、それによってバッテリーの全体的な性能が影響を受ける可能性が。

7.iPhoneケースを購入する

バッテリーを長持ちさせるためには、iPhoneをほこりや汚れの多い環境に置かないようにしましょう。

そうした場所に置くと、細かいほこりや汚れがバッテリー端子に溜まってバッテリーの寿命が短くなる可能性があります。

保護ケースを使用すれば、ゴミがデバイスの中に入ってしまう前に止めてくれ、iPhoneのポートを保護するのに役立つでしょう。

さらに、優れたiPhoneケースは、画面の破損や水濡れなど、他の問題からもiPhoneを保護することができます。

同時に、ケースがiPhoneを包み込むことでiPhoneが過熱されたり、バッテリーの状態に悪影響を与えたりしないようにしましょう。

8.最新バージョンのiOSにアップデートする

iPhoneのバッテリーの状態を正常に維持するには、デバイスのOSをアップデートすることが重要です。

時間が経つにつれ、iPhoneはスピードとパフォーマンスを向上させるアップデートを受信します。これにより、バッテリーの状態が長期的に良好に保たれることでしょう。

さらに、こうしたアップデートには、ユーザーが享受できる新しいバッテリー節約機能が搭載されていることがよくあります。

たとえば、iOS 12のアップデートでは「スクリーンタイム 」が導入されました。この機能では、ユーザーが自分のデバイスにどれだけの時間を費やしているか、どのアプリケーションを最もよく使っているかを追跡します。

そうすれば、ユーザーは時間を携帯電話に不必要に費やさないよう、日々の習慣を調整することができるはずです。

iPhoneのバッテリーを長持ちさせる

残念ながら、iPhoneのバッテリーが時間とともに劣化していくのを防ぐ方法はありません。iPhoneには今でもリチウムイオン電池が使われており、使っているうちに自然に劣化していくからです。

しかし、iPhoneのバッテリーを長期的にメンテナンスすることで、時間が経った時の全体的なパフォーマンスに違いをもたらすことができます。

iPhoneが長持ちする以外にも、バッテリーの状態を正常に保つことで、動作速度の低下やアプリのクラッシュなどの問題が解消される場合があるのです。

幸いなことに、iPhoneのバッテリーがより長く、より良好な状態に保たれるようにする方法は数多くあり、それでもうまくいかなった場合は、Appleがいつでもバッテリーを交換してくれます。