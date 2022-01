スマホでスクロールしていて、面白いウェブページを見つけたら、ブックマークボタンをクリックして次に進みます。

しかし、いざブックマークにアクセスする必要が出てくると、ライブラリを開き、探しているものが見つかるまで無数のブックマークを何度もスクロールしなければなりません。

時間がかかり、効率の悪さを誰もが強く感じてしまう作業です。今こそ、Androidに最適なブックマーク管理アプリを使って、延々と続くブックマークの呪いを解きましょう。

Screenshot: ライフハッカー[日本版]編集部 via MakeUseOf

Raindrop.io では、コレクションを作成してその中にウェブページをブックマークすることができます。整理に使えるさまざまなツールが用意されており、トピックや興味に応じてブックマークを分類することができます。

Reindrop.ioの優れた「コレクション作成」機能

リンクだけでなく、文書や写真、動画などのファイルをコレクションに追加することもできます。コレクションはカスタマイズでき、アイコンを割り当てることが可能です。また、ブックマーク自体をカバーやスクリーンショットでカスタマイズすることも。

Raindrop.io では、公開と非公開の2種類のコレクションを作成することができます。公開コレクションは誰でも見ることができますが、非公開コレクションは自分と自分が許可した人だけしか見ることができません。同僚や友人と自分のコレクションを共有することが可能です。

ブラウザのブックマークを簡単に取り込めば、すべてのデバイスを同期してブックマークにアクセスできるようになります。

無料版でも十分な機能を備えていますが、「Raindrop.io Pro」を選ぶと、コレクションのネスト機能が付与され、コレクションの中にコレクションを作成することができます。クラウドストレージの容量が増え、ブックマークのコピーが今後もずっと保持されるうえ、コレクションをクリーンアップするための追加ツールが入手できます。

2. VisiMarks

Screenshot: ライフハッカー[日本版]編集部 via MakeUseOf

VisiMarksでは、ブックマークをカスタムフォルダに保存できます。それぞれのブックマークにはウェブサイトのサムネイルが保存されているため、ブックマークを簡単に見つけることができ、ウェブサイトの内容を思い出すのに役立ちます。

また、データはほかのデバイスにも簡単に移行でき、どこからでもブックマークを使うことができます。

記事やウェブページを「あとで読む」タブに保存して追って読むことができるうえ、フォルダを整理・分類したり、ホーム画面のフォルダにショートカットを追加したりすることも簡単。

アプリはどのブラウザでも使用することができ、保存するにはアプリのリンクを共有するだけです。

3. Keeplink

Screenshot: ライフハッカー[日本版]編集部 via MakeUseOf

Keeplinkは、ブックマークをコレクションにまとめることができるブックマーク管理アプリです。このアプリではリンクのみがサポートされており、コレクションに追加可能なファイルの種類はありません。

コレクションは、アイコンや配色、背景テーマなどでカスタマイズできます。また、メモを追加してコレクションの説明を詳しく書くことも、お気に入りタブを使ってよく訪れるブックマークに簡単にアクセスできるようにすることも可能。

非公開のコレクションはパスワードで保護することができ、バックアップはGoogleドライブに保存されます。ブックマークはウェブ閲覧中に簡単に追加することができますが、VisiMarksと同様、アプリにリンクを共有しなければなりません。

やるべきことをやるためのシンプルなブックマーク管理アプリです。

4. Pocket

Screenshot: ライフハッカー[日本版]編集部 via MakeUseOf

Pocketは、Mozillaが作成したアプリです。このアプリは、従来の意味でのブックマーク管理アプリではありません。リンクではなく、コンテンツそのものを保存することができ、記事、ビデオ、ツイートなど、さまざまなタイプのリンクがその対象です。

コンテンツは、「ポケット」と呼ばれるカスタムスペースに保存されます。一般的な管理アプリのようにブックマークを分類して保存することはできませんが、保存されたコンテンツに基づいて、Pocketが似たようなトピックの記事をおすすめしてくれます。

「耳学習」ができる。音声読み上げ機能も

Pocketは、レイアウトデザインに重点を置いて設計されています。Mozillaは、読書中のリラックスした雰囲気が出るような見え方を目指しました。また、保存した記事を聴くことができる「音声読み上げ」機能があるため、移動中や渋滞につかまってしまった際に溜まった記事を聴いて遅れを取り戻すのにも便利です。

ただし、コンテンツはウェブサイトがアップされている間しかオンラインに存在しないため、記事を今後も保存しておきたい場合はPocketプレミアムを利用する必要があります。

プレミアム版では、すべてのコンテンツを保存できることに加え、必要に応じて読む際のレイアウトを自分だけの形にデザインすることもできます。記事やブログを頻繁にブックマークする人には、Pocketはぴったりのアプリでしょう。

5. Bookmark

Screenshot: ライフハッカー[日本版]編集部 via MakeUseOf

Bookmarkは、その名のとおりの機能を備えています。このアプリはスタンドアローン型。

つまり、ブラウザやデバイスに依存しないため、アプリさえあればどこでも簡単にブックマークにアクセスできるのです。

説明やアイコンを加えて好みの形にカスタマイズできるディレクトリへと、ウェブページをブックマークして保存することができます。ただし注意が必要なのは、プラットフォーム共通のアプリではないため、スマホでのみ使用できデスクトップPCでは使えないということです。

ブックマークの編集や整理といった標準的なブックマーク管理アプリの機能のほか、グループを作成し、そのグループ内でブックマークを共有することもできるため、チームでの作業にも適しています。また、連絡先を保存して、受信者とブックマークを共有することもできます。使いやすく、先生や管理職、チームリーダーの方々に適したツールです。

6. LinkStore

Screenshot: ライフハッカー[日本版]編集部 via MakeUseOf

ほかのブックマーク管理アプリがどれもしっくりこないという方には、LinkStoreがいいかもしれません。このアプリでは、基本的なブックマーク整理機能に加えて、ブックマークを評価したりメモを残したりすることができます。

ブックマークはカテゴリごとに整理され、特定のカテゴリを非公開にすることもできます。そのため、携帯電話が誰かの手に渡ることがあっても自分のブックマークを隠すことが可能です。

タイムライン機能があり、ソーシャルメディアのフィードのようにブックマークをスクロールして見ることができます。LinkStoreは、ブックマーク管理アプリの中でも独自のかたちを打ち出しており、もしかしたら求めていたものにぴったり当てはまるかもしれません。

今こそブックマークの大掃除を

腰を据えてブックマークを整理しようと考えたものの、ごちゃごちゃになったリストを見てついあと回しにしてしまったことが誰にでもあるでしょう。

今こそ、コーヒーを淹れて席につき、ここで取り上げたアプリを味方につけて乱雑なブックマークに立ち向かう時です。

Image: Shutterstock

Source: Google Play(1, 2, 3, 4, 5, 6)