Googleマップの新しい色味が好みでないですか?

確かに鮮やかな色と低いコントラストは、すべての人に好まれるわけではありません。

幸いにも、「地形」「航空写真」モードで、Googleマップを目に優しいものにすることができます。その方法をご紹介しましょう。

Googleはなぜ仕様を変更したのか?

Googleマップの配色の変更は、賛否両論を呼び起こしました。

一部のユーザーは、より控えめでモダンな外観を評価していますが、他の人はそれを魅力的でないと感じています。では、なぜGoogleは変更したのでしょうか?

まず最初に注目すべき変更は、インターフェースがより冷たく、人間味が少なくなったところです。以前の鮮やかで暖かみのある色調は、よりクールで控えめな色調に置き換えられました。

道路は今では灰色で、水は青からティールに変わりました。公園やオープンスペースも以前のように緑ではなく、淡いミント色になっています。

残念ながら、Googleはこれらの変更について公式な理由を明らかにしていませんが、目的は使いやすさと可読性の向上だったようです。

GoogleマップをAndroidでデフォルトで「地形」モードで開く方法

Androidスマートフォンまたはタブレットを使用しているかどうかに関係なく、同じです。

まず、デバイス上でGoogleマップを開きます。

ホーム画面またはアプリドロワー(アプリを一覧表示して管理できる機能)にあります。アプリがない場合は、Google Play Storeからダウンロードしてください。

Google Maps for Android (無料)

Googleマップに入ったら:

プロフィール写真をクリック(検索バーの隣)。 ドロップダウンメニューから「設定」を選択。 「地図を地形で開始」までスクロールし、それをオンに切り替える。

これで、Googleマップを開くたびに自動的に「地形」モードで起動します。考え直してデフォルトの地図ビューに切り替えたい場合は、同じ手順に従って「地図を地形で開始」のトグルをオフにします。

また、レイヤーボタン(3つの重なった四角形があるボタン)を使用して、地形、交通など、さまざまなビュー間を切り替えることもできます。その他のGoogleマップのトリックもすべて動作します。

iOSでGoogleマップを「地形」モードで開く方法

この機能はAndroidデバイスに限定されていません。

iPhoneやiPadを使用している場合でも、Googleマップを「地形」モードで起動することができます。

まず、iOSデバイスでGoogleマップを開きます。ホーム画面またはApp Libraryにあるかもしれません。そうでない場合は、App Storeかっらダウンロードしてください。

Google Maps for iOS

Googleマップで:

画面右上のレイヤーアイコン(3つの重なった四角形)をタップ。これにより、さまざまなマップビューが表示されるメニューが開く。 オプションリストから「地形」を選択。これで現在の場所の詳細な地形が表示される。すると今後は、Googleマップは常に「地形」モードで開く。 「地形」モードから抜けるには、再びレイヤーアイコンをクリックして「デフォルト」を選択。これにより、マップがデフォルトビューに切りかわる。

Googleマップの新しいカラーパレットは初めは魅力的に見えるかもしれませんが、十分なコントラストがなく、地図の要素を区別するのが難しくなっています。

これらの色の選択は、地図の読み取りやナビゲーションを妨げる可能性があります。ですので、Googleマップの新しいカラースキームが気に入らない場合は、代わりに「地形」「航空写真」モードを試してみてください。

Source:Google, Apple