Microsoftは2022年、検索エンジン「Bing」に人工知能(AI)を追加搭載した新たなサービスを開始しました。

そして同社はこのたび、AIシステム関連サービスのすべてを「Copilot」という新たなブランド名の下で一新しました。けれども、Copilotは具体的にどのようなサービスなのでしょうか。

そして、OpenAIの「ChatGPT」や、Anthropicの「Claude」をはじめとするほかのAIチャットボットと、何が違うのでしょうか。詳しく説明していきましょう。

MicrosoftのCopilotとは?

Copilotは基本的に、ChatGPTのMicrosoft版です。ChatGPTと同一の大規模言語モデル(LLM)を使用しており(MicrosoftはOpenAIに巨額を投資しています)、似たような質問を投げかけることができるほか、数学の問題などの複雑なタスクを解決するために使うことができます。

また、「Bing Image Creator」を使って画像を生成することも可能です。こうしたことすべてが、同じプラットフォームでできるようになっています。

Copilotは、Microsoftが提供するAIサービスの基盤であり、GPT-4をベースにして、実にうまく構築されています。それと同時に、インターネットにアクセスできるため、ユーザーから投げかけられた質問に対して、最新情報をつねに提供することができます。

Copilotには、詩や物語を書いてもらったり、記事のアイデアを考え出してもらったりと、ChatGPTを使うときと同じやりかたで、さまざまなタスクを依頼することが可能です。

Copilotの利用料金は?

Copilotはお金がかかりません。実を言うと、MicrosoftのCopilotは、OpenAIが開発したLLMの最新バージョンGPT-4を無料で利用できる唯一のプラットフォームです。

Copilotにアクセスするために必要なのは、Microsoftアカウントだけで、これも無料です。Windowsパソコンをお使いなら、Microsoftアカウントをすでにひとつは持っているはずです。

Copilotという名前のついたサービスがいくつもあるのはどうして?

Copilotで何よりも紛らわしい点のひとつは、Copilotというブランド名がついたサービスがいくつもあることでしょう。

Copilotのチャットボット、Copilot in Windows、Copilot for Microsoft 365、さらにはCopilot for Service、Copilot for Salesなど、Copilotと名のつくサービスはまだまだあります。

しかし突き詰めれば、主要なチャットボットはCopilotであり、無料でアクセスできます。

Copilotのベースになっている言語モデルは?

MicrosoftはCopilotを、OpenAIのGPTモデル「GPT-4」をベースにして設計しました。GPT-4は、OpenAIが開発した最新の言語モデルであり、「ChatGPT Plus」のユーザーがアクセスできる言語モデルです。

Copilotの文字数制限は?

Copilotでは現在、1回のチャットで入力できるのは2000文字です。

ChatGPTの場合は最大で4096文字ですから、その半分以下というわけです。

Copilotアプリはあるの?

ウェブ版Copilotを使いたくない場合は、iPhoneとAndroidデバイスの両方で提供されているBingアプリを使うことで、Copilotの利用が可能です。

AIチャットボット専用というわけではありませんが、Bingアプリを開いて、「チャット」というアイコンをタップすれば、Copilotが使えます。

Copilotの精度は?

CopilotはGPT-4をベースにしているので、精度はOpenAIのChatGPTと同等です。

しかし、大半のAIチャットボットや大規模言語モデルと同じく、Copilotも、ハルシネーション(事実とは異なるか、文脈にそぐわない内容を生成する現象)を起こしたり、誤った情報を生成したりする傾向があります。

従って、Copilotを使って入手したデータや情報については必ず確認し、コンテンツの無断利用や盗用を避けるよう注意しなくてはなりません。

さらに注目すべき点があります。Copilotが、ほかのサイトに掲載されている情報を盗用した事例が、すでに判明していることです。そのため、Copilotを使って入手したコンテンツについてはすべて、クオリティを確認することが重要です。

Copilotは、ChatGPTより優秀なの?

これは、答えることが難しい問いです。というのも、ChatGPTとCopilotは、まったく同一の言語モデルをベースにしており、ほぼ同じように機能するからです。

とはいえ、GPT-3.5をベースにした無料版ChatGPTを使っているユーザーなら、ChatGPTよりCopilotのほうが、効率性も精度もずっと優れていると感じるでしょう。

しかしCopilotには、ChatGPTよりも格段に優れていると思える領域があります。それは、Copilotが「検索」を中心にして構築されたものであることと深く関係しています。

GPT-4は、旧LLMでサポートされていない多くの点で進歩を遂げています。そのひとつが、フルにインターネットにアクセスできる点であり、それが可能なのは、MicrosoftのBingと接続されているからだと言えるのです。

ChatGPTでも、プラグインを利用すれば、インターネットに接続は可能です。

しかしCopilotは、インターネットにある大量のデータを活用できるように構築されました。よってCopilotは、最新情報にいちばん簡単にアクセスできるAIチャットボットのひとつだと言って間違いないでしょう。