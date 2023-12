未読メール、迷惑メールで膨れ上がったメールボックスは、あっという間に手に負えなくなりがちです。幸いGmailには、簡単な手順で受信トレイを整理し、不要メールをブロックする機能が用意されています。

では、不要なメールが受信トレイに潜り込んでくるのを防ぐ方法を、使用環境別に詳しく説明しましょう。

【今日のワークハックはこんな人におすすめ!】 迷惑メールや多くの未読メールに悩まされている方

メール整理に費やす時間を減らしたい方

今日のワークハック:Gmailで不要なメールをブロックし、受信トレイをスッキリさせる

パソコンのGmailでメールをブロックする方法

まずは、デスクトップやノートパソコンでGmailを使っている場合に、不要なメールをブロックする方法から紹介しましょう。

具体的な説明に入る前に、ひとつご注意を。

サードパーティ製のメールクライアントにも、特定メールアドレスのブロックやスパム報告の機能を持つ製品があります。しかし、これらの機能がGmailアカウントの設定と同期できるかというと、必ずしも思い通りの結果にはならないことがあります。

そのため、メールのブロックや迷惑メール管理については、ブラウザや公式モバイルアプリ経由がおすすめ。

パソコン上のGmailアプリでメールをブロックするには、以下の手順に従ってください。

1. Gmailのページにアクセスし、自分のアカウントにログイン。 2. ブロックしたい人、会社、あるいは任意のアドレスから送られてきたメールを探す。 3. そのメールを開く。 4. メールウィンドウの右上隅にある、縦に3つの点が並んでいるアイコンをクリック。 5. [「送信者の名前」さんをブロックする]を選択。 6. 確認画面で、[ブロック]をもう一度クリックすると確定。

一度この設定をすると、ブロックしたアドレスから送られてくるメールは、すべて自動的にスパムに分類され、受信トレイには入ってきません。

Gmailモバイルアプリでメールをブロックする方法

スマホを使ってメールをブロックすることもできます。

この場合も、サードパーティのアプリについてはパソコン版と同様の注意が必要で、同期に問題が生じるおそれがあります。トラブルの心配なくメールをブロックしたいなら、Google純正のGmailアプリをダウンロードしましょう。

操作の手順は、基本的にはパソコンの時と同じです。

1. スマホでGmailアプリを開く。 2. ブロックしたい送信者のメールを開く。 3. 送信者アドレスのそばにある[縦に3つの点が並んだアイコン](Androidの場合)、あるいは、[横に3つの点が並んだアイコン](iOSの場合)をタップ(この時、アプリ画面の右上隅にある、同じ形のアイコンを誤って押さないように気をつけてください)。 4. [「送信者の名前」さんをブロックする]をタップ。 5. さらに、送信者をスパムとして報告することも可能。

すっきりした受信トレイで、生産性アップ

ここまで説明してきた手順はどれも、それほど時間をかけずに実行できます。

メールに関して困った事態が生じたら、ちょっとだけ時間を使って手を打てば、メールボックスが見違えるほどすっきりと整理され、生産性も向上するでしょう。