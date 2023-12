Netflix初心者でも、数年使い続けている人でも、設定を少し変えるだけで、自分好みにすることができます。

Netflixの設定は、Webサイト「Netflix.com」で自分のアカウントにサインインして、右上にある下矢印をクリックして、「アカウント」を選ぶだけです。では、カスタマイズをはじめましょう。

1. 複数のプロフィールを作成する

同じNetflixのアカウントを使用している家族が何人かいる場合は、プロフィールを分けると、カスタマイズされた視聴の好みが台なしになりません。子どもにNetflixのコンテンツを見せる場合は、特に役に立ちます。

設定方法

自分のプロフィールの横の下矢印にマウスオーバーし、「プロフィールの管理」を選びます。 「プロフィールの追加」をクリックして、名前を入力します。 子ども用に作成する場合は、「キッズ」の横のチェックボックスにチェックを入れると、12歳以下の子どもが見てもいい映画やテレビ番組のみ表示されるようになります。 保存して終了するには「続ける」をクリックしましょう。

これで、新しいプロフィールが自分のプロフィールの横に表示され、切り替えられるようになります。

すでにプロフィール数の上限に達している場合は、既存のプロフィールを編集することしかできません。「プロフィールの管理」を選んだ後で、プロフィールのアイコンをクリックすると、そのプロフィールの設定に行き、必要のないものは削除できます。

変更を確定したい場合は、忘れずに「保存」を押しましょう。

2. 別のアカウントから自分のプロフィールを移行する

この設定は、すでにNetflixのアカウントを持っていて、それを別のアカウントに移行したい場合のみ役に立ちます。

たとえば、親のNetflixのアカウントを一緒に使っていたけれど、今度はルームメイトとアカウントを一緒に使うようにしたい場合などです。

新しいアカウントに、自分のプロフィール(これまで視聴したコンテンツや評価した作品など)を移行すると、カスタマイズされたおすすめのコンテンツの情報などがすべて移行できます。

まず、「プロフィールの移行」をクリックし、表示された画面の下にある「続ける」ボタンをクリックして、あとは画面の指示に従いながら新しいアカウントの情報などを入力するだけです。

3. ペアレンタルコントロールを設定する

あなたが承認したコンテンツにだけ、子どもがアクセスできるようにするには、Netflixで子ども用のプロフィールを設定しなければなりません。

自分のプロフィールから「アカウント」をクリックし、アカウントページの「プロフィールとペアレンタルコントロール」までスクロールし、子ども用のプロフィールを開いて、「視聴制限」の「変更」をクリックします。

表示した画面にパスワードを入力して、視聴制限の画面のスライダーを手動で調節し、子どもの成熟度に合わせて変更します。

この画面で、特定の作品を制限したり、既存のプロフィールを「お子様用プロフィール」に変更することもできます。変更が終わったら、「保存」ボタンを押します。

4. 自動再生の設定を変える

Netflixは、デフォルトではシリーズの次のエピソードを自動再生するようになっており、閲覧中にプレビューも自動再生されるようになっています。

プレビューや次のエピソードを自動再生したくない場合は、自分のプロフィールの設定の、「自動再生の管理」で変更できます。

設定方法

アカウントの設定画面にいる場合は、「プロフィールとペアレンタルコントロール」までスクロールダウンして、自分のプロフィールのドロップダウンメニューを開きます。 ここの「再生設定」から、プレビューや次のエピソードの自動再生のチェックボックスを外すことができます。

また、画面別のデータ使用量もカスタマイズすることができます。品質の「低」、「中」、「高」か、その時点で最適なものを選ぶ「自動」から選びましょう。

Netflixのプロフィールは、すべで自動で設定されており、これはNetflixを使う上では一番厄介な点かもしれません。

動画の画質を低くすれば、それだけアプリが必要とするデータ量も少なくなるので、Wi-Fiをなるべく使わずに再生する場合には助かります。設定の変更が終わったら、「保存」をクリックしましょう。

5. 字幕をカスタマイズする

Netflixで外国語の作品を字幕付きで見る場合、字幕の表示を完璧にカスタマイズすることができます。

設定方法

自分のアカウントの設定に行き、「プロフィールとペアレンタルコントロール」までスクロールダウンして、自分のプロフィールのドロップダウンメニューを開き、「字幕文字のフォーマット」をクリックします。 ここでは、Typewriter、Print、Console、Casual、Cursive、Small Caps、Block(デフォルトのフォント)の7つのフォントから選ぶことができます (2023年12月現在、日本語のフォント選択はありません) 。 それから、文字色も白、黒、赤、緑、青、黄色、ピンク、水色から選ぶことができます。また、文字サイズも小、中、大に変更することができます。

文字の影にも4種類あり、影に色を付けることもでき、字幕を少しお洒落にすることもできます。

最後に、背景やウィンドウも好きな色を選ぶことができます。

6. メッセージ配信の設定を更新する

特定のNetflixのニュースや知りたい最新の情報を、メールで詳しく知ることができます。

設定方法

自分のアカウントの設定に行くと、メールアドレスがすでに保存されていると思いますが、そうでない場合は、「プロフィールとペアレンタルコントロール」までスクロールダウンしてください。 自分のプロフィールのドロップダウンメニューを開き、メールアドレスを追加してください。 メールアドレスを追加したら、自分のプロフィールに「通知の設定」が表示されるはずです。 それを選択すると、アップデート情報や新着情報、特別プロモーションや、アンケードなどから、受け取りたいメールをチェックすることができます。

メインユーザーのプロフィールには、電話番号を追加して、テキストメッセージで受け取るオプションも設定できます。

必要な場合は、電話番号を使って、自分のアカウントにアクセスしたり、回復したりすることもできます。

すべての変更が完了したら、「更新」をクリックして変更を保存しましょう。

7. 隠れたジャンルを探す

気づいていないかもしれませんが、Netflixにはあなたに発見されるのを待っている、隠れたジャンルがたくさんあります。

Netflixで作品を探しているときに、詳細を展開すると、その作品のジャンルが表示されます。ジャンルのどれか一つをクリックすると、似たような作品がたくさん表示され、サブジャンルも表示されるので探すことが可能。

たとえば、「ホラー」が好きだとしたら、サブジャンルに「カルトホラー」が表示されることがよくあります。しかし、ここには特定のホラー映画を探している人のために、「ヴァンパイア・ホラー映画」という隠れたジャンルもあります。

何しろ隠されているので、この隠れたジャンルを探すのは大変です。このようなニッチなジャンルにたどり着くには、「Netflix Hidden Codes」を使うのが便利です。

このリストから選ぶか、検索ボックスにキーワードを入力して探しましょう。サブジャンルをどれかクリックすると、「Netflix.com」のそのサブジャンルのページが直接開きます。

8. モバイルのNetflixアプリの設定を変える

AndroidやiOSのNetflixアプリで、カスタマイズできる設定がいくつかあります。

自分のモバイルデバイスでアプリを開き、右下の自分のプロフィールアイコン→右上の3本線マーク、とタップして、「アプリ設定」を選びます。設定はデバイスによって異なりますので気をつけてください。

iOSの場合、モバイルデータ使用量のオプションを変更することができます。デフォルトでは、「自動設定」が有効になっていますが、「Wi-Fiのみ」、「データ使用量:少」、「データ使用量:多」に変更することが可能。

また、画質も「スタンダード(少ない容量で速くダウンロードできます)」か「高画質(容量を多く必要とします」から選ぶことができます。

Androidの場合、データ使用量やダウンロードコンテンツなどを含め、同じ設定が表示されます。

ダウンロード:Netflix Android版 | iOS版(無料、有料サブスクリプションあり)

9. コンテンツの評価を編集する

Netflixのおすすめは、あなたの好みに基づいて非常にいい仕事をしています。

これは、あなたが一番頻繁に視聴しているものと、各作品の評価がうまく機能しているからです。しかし、好きな作品に間違ってマイナス評価をしてしまったり、もしくはその逆のことがあった場合はどうすればいいのでしょうか?

そんな時は、自分のアカウントの設定に行き、、「プロフィールとペアレンタルコントロール」の自分のプロフィールのドロップダウンメニューを開き、「マイ評価」を選びます。

ここで、これまで評価したすべての作品が表示されるので、ここで評価を変更することができます。

これで、Netflixがおすすめするコンテンツがさらに良くなるはずです。

──2022年12月29日公開記事を再編集して再掲しています。

翻訳: 的野裕子/Source: Netflix, Netflix Hidden Codes, Google Play, Apple