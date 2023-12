Appleが長年にわたって、改良を重ねてきたiOSのメモアプリ。

iOS 17では、内蔵のメモアプリで相互にリンクしたメモを作成できるようになり、とても便利になりました。

今回は、iPhoneのメモアプリでメモをリンクする方法をご紹介します。

iOS 17のメモ「リンク機能」とは?

メモのリンク機能とは、iPhoneのメモアプリで、メモを相互にリンクできる機能です。既存のメモをメモアプリで簡単に相互参照して、コンテキストを追加できます。

また、Wikiのようなものを作成し、1つのメモに重要なメモへのリンクを追加して、簡単にアクセスすることも可能です。

同様に、関連するメモや、類似した種類のメモをリンクして、特定のテーマの関連情報を1カ所にまとめたナレッジベースを構築するのにも活用できます。

以前は、iOSで特定のメモへのリンクを作成するには、内蔵のショートカットアプリに頼らなければなりませんでした。しかし、もうその必要はありません。

実際にメモをリンクさせてみる

リンクさせたいメモを決めたら、以下の手順でリンクしてみましょう。

メモアプリを起動し、ほかのメモへのリンクを追加するメモを開く。 リンクを設定したい文字を選択して、「リンクを追加」を選択。 リンクしたいメモのタイトルを「リンク先」欄に入力。 リンクしたい文字を変更する場合は、「名前」欄で置き換えることができる。ただし、リンクされた文字は、あとから変更できないので注意。 最後に、右上の「完了」をクリックしてリンクを作成。

ほかのメモにバックリンク

先ほどご紹介したやり方は、メモ内の特定の文字をリンクテキストにするというものでした。

次にご紹介するのは、特定の文字をリンクテキストにしなくてもできる方法です。

メモアプリを起動し、ほかのメモへのリンクを追加するメモを開く。 「>>」を入力すると、アプリ内で直近に変更された6つのメモのリストが表示される。 挿入したいメモを選択。

するとすぐに、メモのタイトルをリンクテキストにしたリンクが作成されます。

なお、この方法でメモをリンクする場合、任意のリンクテキストを設定できず、リンクテキストはメモのタイトルになることに注意してください。

ウェブページへのリンクにも対応

ウェブページへのリンク追加にも対応しています。「リンク先」欄にURLをペーストするだけでOKです。

メモのリンク機能は、「iPadOS 17」と「macOS Sonoma」でも利用できるため、Appleデバイスを切り替えて使用する場合にも非常に便利です。

Screenshot: ライフハッカー・ジャパン編集部