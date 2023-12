多機能クラウドツール「Notion」。その機能をフル活用するなら、ウィジェットを追加するのがいちばんです。

というわけで今回は、今日から試せるNotionのベストウィジェット11個をご紹介しましょう。

【今日のワークハックはこんな人におすすめ!】 Notionのウィジェットを使いこなせていない人

手軽にNotionをカスタマイズしたい人

今日のワークハック:Notionのウィジェットで手軽にカスタマイズする

1. グラデーションが美しい時計「Aura Clock」

Image: MakeUseOf

Notionを使うときに、PCの時刻をいつもちらちら見ている人は、いっそのこと、もっと大きな時計を自分のページに置いたほうがいいかもしれません。

Aura Clockは、カラーグラデーションが美しく、すべてのタイムゾーンに対応しています。お好みに合わせて、時計のサイズ調節も可能です。

今回ご紹介するほかのNotionウィジェットもすべてそうですが、このウィジェットも、追加がとても簡単で、自分のページにリンクを埋め込むだけです。「埋め込み」が何のことかよくわからないという方は、こちらのNotion用語集(英語)をぜひお読みください。

2. 名言を毎日表示してくれる「Quote by Indify」

Image: MakeUseOf

朝いちばんに、やる気を鼓舞してくれるメッセージを読んでモチベーションを高めることは、素晴らしい習慣です。それにぴったりなウィジェットが、Indifyです。

このウィジェットは、やる気を高める5つのInstagramアカウントから、名言を1つ選んで表示して、その日1日を前向きな気分で過ごせるようにしてくれます。

それぞれの名言は、自分のページテーマに合わせた美しい演出とともに表示されるので、Notionのセットアップの美しさがいっそう際立つのもうれしい点です。

3. 天気ウィジェット「Meteoblue」

Image: MakeUseOf

ほかのデバイスやアプリを開かずに天気をチェックしたいときには、天気ウィジェットMeteoblueを使うのが便利です。

デスクトップ版Notionに追加できる無料の天気ウィジェットのひとつです。現在の天気や、毎時/毎日の予報を教えてくれるだけでなく、選択地点の衛星画像をライブで確認することもできます。

4. シンプルなカレンダーを使うなら「WidgetBox」

Image: MakeUseOf

自分のページにカレンダーを作成するなら、Notionのデータベースビューを使うのもひとつの方法ですが、日付を確認できるシンプルなカレンダーで十分、という場合は、そこまでするのはちょっと面倒です。

そんな人にとっての必需品が、 WidgetBoxのSimple Calendarです。自分のカラーパレットに合わせて、色を変えることもできます。

5. ポモドーロテクニックが使える「Aesthetic Pomodoro Timer」

Image: MakeUseOf

一定時間(通常は25分間)働いたあとに休憩(5分間)を取るという時間管理術、それがポモドーロ・テクニックです。

このテクニックをすでに日々の仕事に取り入れている人は、Aesthetic Pomodoro Timerを使えば、スマホのタイマーをいちいちセットする必要はなくなります。

追加は簡単で、追加後は、ページ背景がおしゃれなローファイ系のデザインになります。

6. GIF画像を埋め込める「Giphy」

Image: MakeUseOf

Giphyは、GIF画像を見つけて、それを自分のページに埋め込むことができるウィジェットです。キュートなアニメ画像は、あなたの美意識に新たな次元をつけ加えるもので、普通の写真よりも、見ていて楽しめるでしょう。

7. 習慣を身につける「blocs」

Image: MakeUseOf

より優れた習慣を身につけられるよう手助けしてくれる、見た目も魅力的なウィジェットを探しているなら、blocsは要チェックです。これがあれば、Notionで、ポモドーロや日々の習慣、水分摂取などを追跡することができます。

また、成果に関する洞察や統計データを確認できるので、進捗状況についてもっと深く理解できるようになるでしょう。

8. 話題を追うなら「Googleトレンド」

Image: MakeUseOf

コンテンツクリエイターや、地元で流行っている話題について常時把握しておきたい人に大いに役立つのが、Googleトレンドのウィジェットです。

これを使うと、トレンドを確認したり、自分のブランドやサービスの業績に目を光らせたり、新しいアイデアを簡単に見つけたり、といったことができるようになります。

このウィジェットをNotionに追加する手順は次のとおりです。

Googleトレンドのページへ行き、ウィジェットに表示させたい情報を選ぶ。 埋め込みのアイコンをクリックして、HTMLコードをコピーする。 Apptionで、HTMLコードをNotionの埋め込みURLに変換して、それをワークスペースに追加すれば完了。

9. アンビエントサウンドを探すなら「A Soft Murmur」

Image: MakeUseOf

ポモドーロタイマー・ウィジェットの最高のパートナーといえば、アンビエントサウンドですが、まさにそれを提供してくれるのが、A Soft Murmurというウェブサイトです。

火や雨、波、コーヒーショップ、シンギングボウルなど、リラックス効果のあるさまざまなアンビエントサウンドを選ぶことができます。

このウィジェットの最大の長所は、これらの音を自在に組み合わせられるところです。ウェブサイトにはタイマーもあるので、選んだ音の再生時間を設定することができます。

10. あると何かとありがたい電卓機能「Calculator」

Image: MakeUseOf

Notionのページに電卓は不要だ、という人もいるでしょう。けれども、手早い計算が必要で、スマホを開くのも時間がかかると感じるときはあるものです。

そんなときに備えて、電卓の助けが絶対に必要な経費記録ページなどに、見た目が素敵なCalculatorを追加していくといいでしょう。

11. 人生の残り時間を可視化する「Life Progress Bar by Indify」

Image: MakeUseOf

IndifyのLife Progress Barには、6つのバーが表示されます。それぞれのバーが示しているのは、今年、今月、今週、今日、今四半期、さらには、自分の人生の「残された時間」です。

1週間を重い足取りで過ごしていて、やる気がちょっと必要なときは、このウィジェットを確認しましょう。楽しい週末まで、あとどのぐらいなのか、ひと目でわかりますよ。