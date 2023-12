Googleマップは誰もが使っているアプリですが、まだあまり知られていない、たくさんの優れた機能があるのです。

今回は知って得するGoogleマップの機能7つをまとめてご紹介します。

1. どこの天気でもチェックできる

Googleマップを使えば、現地の天気をチェックすることができます。

この機能は、iOSアプリとウェブ版で利用でき、「Android Police」によるとAndroidアプリでも現在展開中(もしくは、少なくとも試験中)のようです。

iOS版

iOSユーザーであれば、Googleマップアプリを開き、その都市や地域を指でズーム(拡大)します。

すると、画面上部の検索バーの下に、その地域の現在の気温と天気が小さなアイコンで表示されるはずです。Googleマップで場所を移動させると、その地域の天気や気温に情報が更新されます。

この天気表示のアイコンが表示されない場合は、その時に見ているマップの場所をタップして、範囲の選択を解除してみてください。

そうすれば、天気予報を含む表示がデフォルトに戻るはずです。

ウェブ版

ウェブ版の場合、天気予報の情報にアクセスするには、位置情報を有効にしないと利用できません。

ウェブアプリでは、天気予報は情報パネルの地域名の隣に表示されます。

シドニーのGoogleマップ

また、天気のアイコンをクリックすると、その地域の天気予報の詳細も見ることが可能です。

シドニーの天気

2. 行くのに最適な時間を調べる

行きたい場所が決まったら、そこで行ってみたい特定の場所や観光地、やりたいことなどがあるはずです。

Googleマップは、その場所や観光地、レストランなどが一番混んでいる時間帯も教えてくれるので、知らない場所を訪れる時に大きく役立つでしょう。

下の画像のように、ある都市を拡大していくと、一番混んでいる場所が黄色で表示されます。

賑やかな都市部以外に泊まりたい時、あるいは混雑を避けたい場合などに、このグラフと色をチェックしてみるのがおすすめです。

アテネのGoogleマップ

観光地やカフェなど、ほかにも行きたい場所をクリックすると、十分な通行量のデータがあれば、そこが一番混んでいる時間帯を表示してくれます。

各曜日の混んでいる時間帯と、リアルタイムの混雑状況を表示するので、その場所がいつもより混んでいるかどうかもわかります。

3. 徒歩移動のライブビュー

Googleマップのライブビューを使うと、ストリートビューのカバーしている範囲であれば、徒歩移動のガイドを使用することができます。

この機能を使うには、拡張現実(AR)を使用するため、デバイスがARKit(iOS)、もしくはARCore(Android)に対応していなければなりません。

また、そのエリアもGoogleマップのストリートビューの対応する範囲である必要があります。

ライブビューで徒歩移動するには、屋外にいる時に以下の手順にしたがってください。

Googleマップを開き、行きたい場所を選ぶ。 その場所のページの下に「ライブビュー」のアイコンが表示される。 「ライブビュー」のアイコンをタップ。 スマホのカメラで現在地の周辺を読み取る。 画面に表示された方向にしたがって、目的地に向かう。

Googleマップのライブビュー

ライブビューは車両移動ではなく、徒歩移動にのみ対応しています。また、自分が正しい方向に向かっているのかを確認するのにも使うことができます。

4. 燃費効率が良いルートを探す

旅行中にレンタカーで移動する場合は、燃費の良いルートを選ぶと、節約や環境に与える影響を軽減することができます。

Googleマップの設定で、「燃費効率が良いルートを選択」のオプションを有効にすれば、自動的に一番効率的なルートをすすめてくれます。

Googleマップを開く。 検索バーの右にある自分のアカウントのアイコンをタップ。 設定を選ぶ。 ナビの設定までスクロールダウンしてタップ。 経路のオプションまでスクロールダウンする。 「燃費効率が良いルートを選択」を有効にする。

ナビの設定

あとはいつものようにGoogleマップの経路の機能を使えば、一番燃費効率が良いルートで移動することができます。

検索バーに目的地を入力する。 経路をクリック。 出発地を入力する(もしくは現在地を選ぶ)。 検索バーの下で車両のアイコンが選択されているか確認する。

燃費効率が良いルート

これで、事故や道路工事などの特別な遅延でもない限り、デフォルトで一番燃費効率が良いルートを選んでくれるはずです。

一番燃費効率が良いルートには葉っぱのアイコンが付いています。また、経路のオプションには、有料道路など、そのほか関連する情報もあるので、ぜひチェックしてみてください。

5. あとで使うためにルートを保存する

Googleマップでは、事前に旅行の計画を立て、実際の旅行中に同じ手順を繰り返さなくていいように、あとで使うためにルートを保存することができます。

ルートを保存するには、ルートのタブで「固定」ボタンをタップするだけです。

一度ルートを固定したら、そのルートのラベルが「固定」に変わり、あとで使うために保存されたことがわかります。

ルートを保存

これで、観光地や行ってみたいレストランなど、どこでも事前にルートを決めて、必要な時に素早くそのルートにアクセスすることができます。

Google マップを開く。 画面下のメニューで経路をタップ。 一覧から使いたい固定したルートを選ぶ。

ルートを保存

ルートを選ぶと、到着予定時刻や、遅延の原因となっている問題に関する情報が更新されます。

6. 海外旅行用にマップをダウンロードする

Googleマップは旅行中にインターネットにアクセスできない場合は、ほとんど役に立ちません。

しかし、事前にマップをオフライン用に保存すれば、インターネットにアクセスできなくてもナビゲーションとして使うことができます。

オフライン用のマップをダウンロードするには、以下の手順にしたがってください。

Googleマップを開く。 行きたい場所を検索する(例:サンフランシスコ)。 タブを全画面で表示するように引き上げる。 右上の3つの点のアイコンをタップ。 「オフラインマップをダウンロード」を選択。

サンフランシスコのオフラインマップ

保存したオフラインマップにルート全体が含まれている場合は、車両移動でのナビゲーションをすることもできます。

ただし、オフラインマップの使用中は、別のルートや一番燃費効率が良いルートなど、リアルタイムの移動の情報や機能は使用できないということを覚えておいてください。

7. 安全のために現在地を共有する

一人旅をする場合、信頼できる人に自分の現在地を共有するのは、安全のために欠かせません。

海外の一人旅でもソロ登山でも、自分の現在地を共有しておけば、万が一何かが起こった場合も、関係各所が迅速に対応できます。

Googleマップで、自分のリアルタイムの現在地を共有する方法は以下のとおりです。

Googleマップを開く。 検索バーの右にある自分のアイコンをタップ。 現在地の共有を選ぶ。 「現在地を共有」をタップ。 共有期間を設定するか、「自分で無効にするまで」を選ぶ。 現在地を共有したい相手を連絡先から選ぶ。 送信をタップ。

現在地を共有

旅行中に迷子になったり、困ったりすることがない

次の旅行の計画を立てていても、知らない街でおいしいレストランを探していても、Googleマップが役に立ちます。

リアルタイムのデータをもとに、最速でもっとも燃費の良いルートを選んだり、混雑を避けるのにどれくらい混んでいるかを見たりすることが可能です。

また、旅行に最適な時期を選んだり、雨の日を避けたりするのに、最新の天気予報も入手できます。

あとで使うためにルートを保存したり、オフラインマップをダウンロードしたりしていれば、いざ移動する時に楽です。

現在地を共有しておけば、自分や同行者の身を守ることができます。

Googleマップがあれば、旅行中に道に迷ったり、困ったりすることはありません。

