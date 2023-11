GoogleドキュメントをMicrosoft Wordとしてダウンロードすることは可能ですが、Wordから直接ドキュメントをエクスポートすることはできません。

WordをGoogleドキュメントで開く方法は2つあります。

Googleドキュメントにアップロードする方法と、ファイルをGoogleドライブに追加してから手動で開く方法です。

ここから、両方のやり方でWordをGoogleドキュメントにアップロードする方法を順に説明します。

【今日のワークハックはこんな人におすすめ!】 GoogleドキュメントでWordを開きたい人

WordとGoogleドキュメントを併用している人

今日のワークハック:WordをGoogleドキュメントで開く

GoogleドキュメントにWordをインポートして開く

デフォルトの設定で、GoogleドキュメントはWordをインポートできるようになっています。その手順を説明しましょう。

1.Googleドキュメントを開く。 2.空白のドキュメントを作成する。 3.左上の「ファイル」メニューをクリックして、「開く」を選択。 4.上部にある「アップロード」タブまで移動。 5.「参照」ボタンをクリック。 6.アップロードしたいWordを選択して、「開く」をクリック。 7.ファイルがアップロードされると、自動的にGoogleドキュメントがファイルを開く。

Googleドライブにアップしてから開く

この方法は簡単ですが、視覚的要素が含まれる場合は特に、Wordのフォーマットが壊れてしまうことがあります。これを避けるには、ドキュメントをGoogleドライブにアップロードしてから、Googleドキュメントで開きます。その手順を説明しましょう。

1.Googleドライブを開いてログインする。 2.左上にある「新規」をクリックして、「ファイルのアップロード」を選択。 3.アップロードしたいWordを選択して、ファイルをアップロード。 4.左側にある「最近使用したアイテム」に移動。 5.Wordの横にある縦に並んだ三点をクリック。 6.「アプリで開く」に移動して、「Googleドキュメント」を選択する。

WordをGoogleドキュメントで開くのは簡単

WordをGoogleドキュメントで開く方法はいくつかあります。2つの方法について理解が深まったと思います。どちらも試してみて、最適な方法を選んでください。