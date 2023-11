Google Chromeはとても人気なブラウザですが、Androidなど、Google Chromeが使えるあらゆるプラットフォームで、バッテリーの減りが早いことで知られています。



今回は、AndroidデバイスでChromeのバッテリー使用量を減らす方法をご紹介します。

1. 不要なタブは閉じる

いくつもタブを開くのがクセになっていると、バッテリーを消耗しやすくなります。タブを1つ増やすごとに、ブラウザの仕事量は増えてしまうためです。

開いているタブが10個に増えれば、Chromeは動作し続けるためにもっとたくさんのリソースを使わなければなりません。そのリソースの1つがバッテリーなのです。

(注意:これからご紹介する方法を試す前に、Chromeを最新版にアップデートしてください。Google Playストアをチェックして、最新版がインストールされているか確認しましょう。)

Chromeのバッテリー消費量を抑えるためには、開いているタブ数を常に最小限にとどめておくようにしてください。簡単に思えますが、実際にやるのは意外と難しいものです。

というのも、興味をもったウェブページを開いた時に、たいていはすべてに目を通す時間がないからです。「あとで読むかもしれないから」と思い、ページを開いたままにしていることも多いのではないでしょうか?

そういった場合はページを開けておく代わりに、Chromeの「ブックマーク」機能を使いましょう。

また、「Instapaper」や「Pocket」などのアプリを利用するという方法もあります。

タブの閉じ方

画面右上にある四角いアイコンをタップ(アイコンの中に、数字またはアルファベットが表示されている)。 不要な各タブの右上にある閉じるボタン(×)を押して、閉じる。これを繰り返して、不要なタブをすべて閉じることが可能。

2. Chromeのバッテリー使用量を調整する

Android開発チームは、一部のアプリがバッテリーを消耗しかねないことを認識しているので、必要な時にバッテリー使用量を調整できるツールを用意しています。「設定」の中で、Chromeのバッテリー使用量を手動変更できるのです。

調整方法

設定を開き、アプリ内の「最近開いたアプリ」のリストから、Chromeを選択。Chromeが見当たらない場合は、「〇個のアプリをすべて表示」をタップし、リストの中からChromeを選ぶ。 Chromeのアプリ情報ページをスクロールして、「バッテリー」を選び、バッテリー使用量の管理で、「制限」か「最適化」を選択。

デフォルトでは「最適化」に設定されているので、バッテリー消費を抑えるには、「制限」に変更することをおすすめします。

PCの場合は、Chromeの「省エネモード」を有効にすれば、同じ効果が得られます。

3. 自動同期をオフにする

同じメールアドレスでサインインすれば、異なるデバイス間でも、Chromeの特定データや機能を自動同期させることが可能です。

この機能では、ブックマークや住所、履歴、支払い情報、パスワード、リーディングリスト、開いているタブ、ブラウザの設定などを異なるデバイスで共有してくれるため、いちから設定する手間が省けます。

しかし、自動同期の利便性よりもAndroidデバイスのバッテリーを長保ちさせるほうが大切だという場合には、オフにすべき機能です。

オフにする方法

Chromeを開いて、右上の3つの点をタップ。 表示されるメニューの中から「設定」を選択し、「同期」をタップ。無効にするには「ログアウトして同期をオフにする」を選んで、「続行」をタップする。 パスワードや支払い情報、住所など、基本的なデータについては引き続き同期させておきたい場合は、ページの上にある「すべてを同期する」をオフにし、必要なデータだけを有効にしておく。

ChromeでGoogleアカウントにログインしたままにしておきたい場合も、こちらの方法で設定できます。

4.「プリロード」を無効にする

「プリロード」とは、アクセスする可能性があるページを、Chromeが予測して事前にロードする機能です。基本的にはChromeのスピードを上げる機能であり、より高速なブラウジング体験につながるものです。

しかし、バックグラウンドでプリロードするということは、Chromeの作業が増えるということであり、つまりはバッテリー消費量も増えてしまいます。

プリロードを無効にする方法

プリロードを無効にするには、右上の3つの点をタップして表示されるメニューから、「設定」を選択。 「プライバシーとセキュリティ」を押し、次のページで「ページをプリロードする」をタップし、「プリロードなし」を選ぶ。

こうすると、ページをロードするのにいつもより時間がかかると感じるかもしれません。タップしてアクセスした時に、初めてページをロードするようになるためです。

Chromeの使い方によっては、バッテリーの使用効率が下がることがあります。今回ご紹介した方法でバッテリー使用量を減らしていきましょう。

