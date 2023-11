あなたはKindle好きですか?愛すべき本がたくさんあるKindle。しかし、インターネットで無料でダウンロードできるKindle本にお金を払いたくないとしたら?



あるいは、友達が書いた小説を読みたいけれど、そのために膨大なPDFファイルやMicrosoft Word(以下、Word)ファイルをスクロールするのは少し手間…ということもあるでしょう。



幸いなことに、どんなテキストでも簡単にWordからKindle本に変換し、Amazonの人気電子書籍リーダーのメリットを最大限享受できるようになりました。その方法をご紹介しましょう!

WordからKindleにファイルを送る方法

Kindleが欲しくなる理由はたくさんあります。機能性、シンプルなデザイン、操作性…また、数え切れないほどの本に瞬時にすることも可能。読書の進捗状況を表示したり、好みに合わせてダークモードをオンにしたりと、カスタマイズ性が高いところも魅力的ですよね。

WordからKindleへの書籍の送信は簡単。テキストをKindleが表示できる形式に、素早く変換できます。まず、テキストをWordにコピー&ペーストするところからはじめましょう。

<WordからKindleにファイルを送信する方法> エクスポートしたいWordファイルを開く。 「ファイル」をクリックし、「エクスポート」を選択する。Macの場合は、「ファイル」をクリックし、「共有」に進む。 「Kindleにドキュメントを送信する」を選択する。 「ファイルの読み方」画面で、「Kindle本として」または「印刷ドキュメントとして」を選択する。 プロンプトが表示されたら、Amazonアカウントにサインインする。 送信をクリック。

Image: MakeUseOf

「Kindle本として」を選択すると、Amazonから直接購入するKindle本のように、電子書籍のフォントサイズやページレイアウトを調整できるようになります。

「印刷ドキュメントとして」を選択すると、ページレイアウトやフォーマットがそのまま維持されます。

WordファイルをKindleに送るための条件は?

WordからKindleデバイスに本を送ることは可能ですが、少なくともWindows 10または11が必要で、Microsoft 365のサブスクリプションも必要に。

ファイルを送信するには、簡単な書式のテキストを使用する必要があります。テキストがすでに複雑な書式(たとえば、埋め込まれた表などの要素)になっている場合は、書き出し時に「印刷ドキュメントとして」オプションを選択します。

このオプションでは、ページに直接書き込むこともできますが、そのためにはKindle Scribeが必要です。

KindleでWord文書を読む

古典がお好きなら、その多くがパブリックドメインであることをご存知でしょう。つまり、Kindle版ならいくらかかるものも、それらは無料ということ。

その代わり、インターネットからテキストをコピーし、Wordに貼り付け、Kindleに送信するという簡単な作業が入ります。

ほんの数ステップで、素晴らしい本を無料で読むことができるのです。それでは、よい読書を。

Original Article: How to Send Files to Kindle Directly From Microsoft Word by MakeUseOf