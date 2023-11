長い間、Safariの検索バーはiPhoneの画面の上部にありました。



しかし、iOS 15からはAppleが検索バーを画面の下部に移動し、大型のiPhoneでも簡単にアクセスできるように。さらに、シームレスなスワイプジェスチャーの追加により、タブの切り替えも簡単になりました。

しかし、もしタブバーが画面の下にあることを好まない場合、Safariの検索バーをiPhoneの上部に戻す方法があります。以下に、その手順をリストアップしました。

Safariの検索バーを上部に戻す2つの方法

最新バージョンのiOSでは、iPhoneでアドレスバーを画面の上部に移動し、Safariのエクスペリエンスを向上させるための2つの方法が提供されています。

最初の方法はSafariアプリ内から行なうもので、2番目の方法はiPhoneの設定アプリを使用するものです。

1. Safari内で直接、検索バーを画面の上部に移動する

これは、ブラウザから直接行なうことができる便利な方法です。

iPhoneのSafariで任意のウェブサイトを訪れる。 アドレスバーの左側にある「ぁあ」をタップ。 「上のアドレスバーを表示」を選択。すると検索バーが画面の上部に移動、表示される Screenshot: ライフハッカー編集部

Safariを閉じて再起動しても、アドレスバーは画面の上部に表示されたまま。アドレスバーの位置を簡単に切り替えるための簡単で早い方法です。

2. 設定から検索バーを画面の上部に移動する

これは、ほかの設定とSafariの機能と同様、設定アプリから変更する通常の方法です。

iPhoneの設定アプリを開く。 下にスクロールして「Safari」をタップ。 「タブ」の下にある、「シングルタブ」を選択。 この状態でSafariを開くと、検索バーが画面の上部に表示される。 Screenshot: ライフハッカー編集部

やっぱり画面下に検索バーを戻す方法

Safariの画面下にアドレスバーを戻したい場合、次のように設定しましょう。

Safariを開いている場合、左上から「ぁあ」をタップ。 「下のタブバーを表示」をタップ。 もしくは、設定アプリの「Safari」から、「タブ」の項目にある「タブバー」を選択することも可能。

これでSafariのタブバーを使用して、複数のタブをシームレスに切り替えたり、片手での使用を向上させたりできます。

設定の「横向き時にタブバーを表示」とは?

iOS 15以降を実行しているiPhoneのSafari設定内には、デフォルトで有効になっている「横向き時にタブバーを表示」というオプションがあります。

iPhoneを横向きにしてSafariを使用すると、コンピュータのブラウザのように、すべての開いているタブが画面の上部に表示されます。

このオプションがオフの場合、開いているタブは表示されません。違いを理解するために、以下の画像をご覧ください。タブの管理を向上させるために、このオプションを有効にしておくことをおすすめします。

Screenshot: ライフハッカー編集部

Appleの大型iPhone向けSafariのリデザイン

iPhoneの画面サイズが大きくなってきています。

その結果、ほとんどの人が片手でiPhoneを使用する際に、上部の検索バーにアクセスするのが大変に。しかし、このSafariの検索バーを画面の下に移動するリデザインは、この問題を解決しようとするものです。さらに、この変更により、便利なタブバーも導入されています。

それでもAppleは、古くからのiPhoneユーザーであったり、iPhone上のSafariの古典的な外観と感触を好む人のために、アドレスバーを画面の上部に戻すオプションも供しているのは良いことではないでしょうか。