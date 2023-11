Microsoft Edgeのタブを開くと、同じような退屈な背景が表示されることにうんざりしていませんか?

Microsoft Edgeには、その日の画像と動画の背景が毎日用意されています。この機能を有効にすると、ブラウジング中にさまざまな画像・動画をスクリーンで楽しむことができます。

あるいは、すでにこの機能を有効にしていて、背景をシンプルな見た目に戻したいと思っているかもしれません。

ここでは、Microsoft Edgeで日替わり背景を有効化・無効化する方法を紹介します。

飽きない日替わり背景の設定

Microsoft Edgeで毎日同じような設定の画面を見ていると、新鮮味がなくなり、飽きることもあるでしょう。日替わりの背景画像・動画を利用すれば、より楽しく魅力的なブラウジング体験を楽しめます。

設定手順は以下のとおり。

Microsoft Edgeを起動。 画面右上のページ設定アイコンをクリック。 「背景」から「日替わり画像の自動更新」もしくは「今日の画像または動画」を選択。

背景を自分好みの画像・テーマに変える

反対に、Microsoft Edgeでミニマルなブラウジング体験を楽しみたい場合は、以下の方法で日替わり背景を無効にすることができます。

Microsoft Edgeを起動。 画面右上のページ設定アイコンをクリック。 「背景」から、「オフ」「好みの画像」「カスタムテーマ」のいずれかを選択。 「オフ」:画像が表示されなくなる。 「好みの画像」:自分でアップロードした背景を使用。 「カスタムテーマ」:いくつかのテーマから選択可能。 カスタムテーマ一覧

Edgeでブラウジングを楽しもう

日替わり背景は、ブラウジングの生産性を高めるために使用できる楽しい機能です。幸いなことに、今回紹介した手順ですぐにその機能を有効にすることができます。

また、シンプルな設定が恋しくなったら、簡単にこの機能を無効にすることができます。Microsoft Edgeには、ブラウジングにスパイスを加える機能や方法がほかにもたくさんあります。