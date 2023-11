アメリカでホリデーシーズンのはじまりを告げるサンクスギビング。この時期恒例のビル・ゲイツの冬のおすすめ本2023年冬版が発表されました。

特に楽しめる今冬の紹介動画

おすすめリストを紹介する動画は毎回クオリティが高く、本のリストと同様に楽しみにしています。

今回はホリデーの楽しいシーンが次々と展開して、おすすめ本の著者たちも「ウォルドはどこ?」風に登場します。時々動画を一時停止して街の様子を眺めたり、著者を探したりしてしまいました。

今回おすすめの3冊はどれもノンフィクション。動画で紹介された順に1冊ずつ見ていきましょう。

『Not the End of the World』ハナ・リッチー著

ウクライナとロシア、パレスチナとイスラエル、パンデミック、気候変動問題、異常気象、インフレ、物価高…地球全体、遠い国々、日常生活での問題や懸念事項は枚挙にいとまがありません。そしてそのリストは長くなっていくばかりだと感じているのは私だけではないでしょう。

オックスフォード大マーティン スクールの上級研究員で、Our World in Dataの研究責任者でもあるリッチーさん。『Not the End of the World』は、米国で来年1月に発売される予定です。

多くの人々と同じようにリッチーさんもどんどん世界は悪くなっている気がしたそうですが、データを見て違うと気づいたのだと、ビルは述べています。

不確かな情報をランダムに読んで不安を募らせるかわりに、データや科学に裏付けられた情報を得て、広い視点で状況を考えることの重要性が示唆されています。

『The Song of the Cell』シッダールタ・ムカジー著

コロンビア大学の血液学、腫瘍学を専門とする医師であり、がん研究者でもある、医療関係の本を何冊も執筆しているムカジー医師。

米国で2011年に刊行された『The Emperor of All Maladies』(『病の「皇帝」がんに挑む 人類4000年の苦闘』)でピューリッツアー賞を受賞しています。

2022年10月に米国で発刊されたこの『The Song of the Cell』について、ビルは次のように述べています。

健康維持に特に関心があるので、3冊の中ではこの本に一番惹かれました。日本語訳はあるのかと検索してみると、グッドタイミング。2024年1月に、『細胞-生命と医療の年代記-』(上・下巻)が早川書房から刊行予定です。

『Invention and Innovation』 バーツラフ・シュミル著

Image: Amazon.co.jp

この著者名に、「まただ!」と思ってしまいました。

マニトバ大学のシュミル教授は、ビル・ゲイツおすすめ本リストの常連です。

私が知るかぎり、これまで、2019年冬に『Growth』(日本語訳『ニュートン新書 グロース「成長」大全』)が、2022年夏には『How the World Really Works』がランクインしています。

教授の全著書44冊すべてを読破しているビルもすごいと思うのですが、数年ごとに著書を出しているシュミル教授の多作ぶりにも驚かずにはいられません。

『Invention and Innovation』というタイトルから、人類の発明や革新の輝かしい歴史をたどる内容かと思いきや、副題が『A Brief History of Hype and Failure』とあります。シュミル教授は、現在は技術的に停滞しており、進歩も鈍化している兆候があると述べているそうです。

ビルは、その意見には同意しないけれど、過去の解説においては教授の右に出る者はいない、と讃えています。

内容的には、上述の『Not the End of the World』と重なる部分があるかもしれません。

『How We Can Be the First Generation to Build a Sustainable Planet』という副題のあるリッチーさんの楽観的な視点と、比較してそうではないと思われる視点の本著を選ぶあたり、ビル・ゲイツのバランス感覚が垣間見られます。

『Invention and Innovation』の日本語訳は河出書房新社より2024年3月に刊行予定です。

オンラインコースのおすすめは経済学

今回はオンラインコースのおすすめが含まれていました。

Wondriumというサイトの、ティモシー・テイラー氏による経済学のコースです。テイラーさんはスタンフォード大やミネソタ大で教鞭を獲ったこともあり、現在は、アメリカ経済学会の出版物であるThe Journal of Economic Perspedctivesの編集長を務めているそうです。

Wondriumでのテイラー氏の経済学コースは「Unexpected Economics」「Economics」「New Global Economy」の3つがあります。各コースは24〜36講義で各講義は30分前後。

ビルは3コースとも素晴らしいと述べていますが、日常生活と関連させて経済学原理を講義する「Unexpected Economics」がもっとも一般的な内容なのだとか。

Wondriumには14日間無料おためし期間があり、その後は有料になります。大学の科目のようなテーマのほかにも、アートやヘルス、パーソナルグロースなどのコースがあります。経済学&英語を学びたい人への学びの贈り物にもできそう。

番外編おすすめ:『すべての見えない光』

ビルがおすすめ発表記事の冒頭で触れていたのが、Netflixで今月配信が始まった『すべての見えない光』(全4話)。

第二次世界大戦中、ドイツ占領下のフランスを舞台した、アンソニー・ドーアの2014年の同名の小説が原作です。日本語訳(文庫版)は早川書房から出ています。すでに原作を読んでいたビルは、原作と同様に素晴らしい出来のシリーズだと絶賛。

小説やマンガなどの映画化は、観てから読むか、読んでから観るか悩むところです。読んでから観てがっかりさせられることはしばしばありますが、この作品に関してはどちらが先でもおおいに楽しめそう。

それにしても、毎回驚かされるのはビルの読書量。多忙と思われるスケジュールの中で本を読んだり配信を視聴したりする時間や余裕があるのがうらやましくもあります。

同じような時間の使いかたは無理だとしても、年末年始の予定に忙殺される前に、読書やリラックスの時間を組み込みたいと思うこの季節。ビルの冬の読書リストはいつもその年を振り返って来年に思いを馳せるリマインダーになっています。