ケーブルの概念から変えましょう。話はそれから!



PCやスマホ、あらゆるデバイスに囲まれて過ごしている私たちですが、それらの充電に必要なケーブルについては深掘りした機会は、実は少ないのではないのでしょうか。



もしもまだ「ケーブルなんてどれも一緒」と思っているなら考えを改めましょう。ここにこだわるだけで日常のストレスや課題がスッと解決されるはずです。



「Amazonブラックフライデー」では、筆者おすすめのケーブルたちも漏れなくラインナップ。そんな推したちの魅力とともにケーブルを見直すことで得られるメリットもお届けします。



たかがケーブル、されどケーブルなんよ!

ケーブルをつかっていて、こんなストレスを感じたことはありませんか?

「曲げた跡が残ってしまって使いづらい」 「使い込むと先端が断線して使い物にならない」

今回は上記2つを見事にクリアした“推しケーブル”を、有名3メーカーからご紹介します。これらを使うだけでケーブル周りの悩みは一掃されると言っても過言ではないかも。

Anker

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C

Anker PowerLine Ⅲ Flow USB-C & ライトニング

以前レビュー記事でも紹介した通り、ケーブルのしなやかさが最大の特徴で、柔らかくてクセがつきにくく、絡みにくい仕様なのがポイント。

ケーブルによくありがちな「箱から取り出したら跡がついていて伸ばすのが大変」ということも全くありません。

また、外出先やデスク上でもケーブルの取り回しがしやすく、「ケーブルが言うこと聞かない!」「思った方向を向いてくれない!」という小さなイラッとを解消してくれるはずです。

お出かけ用・自宅用、どちらの用途にも自信を持っておすすめできますよ。

▼レビューを読む

Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C

もう1つAnkerでおすすめなのが、高耐久を誇る本シリーズ。筆者は雑に扱ってしまいがちなスマホの充電用に本ケーブルを常備しています。

「これ断線する?」という結構無理な角度(マネしないでください)で繰り返し使用しても安定して電力を供給してくれるお墨付きです。ケーブルの抜き差しが多かったり、挿入角度が厳しかったりする充電環境においてはこうした高耐久のケーブルを選ぶのが賢明かもしれません。

CIO

CIO 柔らかいシリコンケーブル C to C 100W

充電周りでは何かとよく並列して紹介されることの多いAnkerとCIO。

このCIOのケーブルは、上記Ankerの2ケーブルのいいとこ取りをしたアイテム。ケーブルがデバイスの側面に沿うため、省スペースで使用できるデザインになっています。

自宅の作業スペースをスッキリと見せたいだけでなく、カフェなどの外出先で限られた空間で仕事する機会の多い人も、必見のアイテムです。ケーブルもしなやかで柔らかな素材なので、絡みにくく取り回しやすい作りになっています。

本記事で紹介するメーカーの中でも、唯一の日本製という点も信頼感があって魅力的ですよね。

UGREEN

UGREEN USB C ケーブル L字 Type-c L型 PD 60W/3A

見逃してはならないのが、UGREEN。

哲学はCIO同じく断線・脱線を防ぐコンセプトを共有しつつも、大きく違う点はデザインとコストパフォーマンスではないでしょうか。

CIOはかわいらしくマットな質感、各パーツがシームレスになっているデザインが特徴的でしたが、UGREENは光沢のある先端パーツをあしらうなど高級感を演出、それでいて1000円を切る価格帯とユーザーフレンドリーな一面が垣間見えます。

最終的には好みになりますが、結論「柔らかい、断線しにくい」がケーブルの正義! 忘れそうになったら復唱してください。