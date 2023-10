Gmailの受信トレイがごちゃごちゃして、未読のメールが溜まっていませんか?

幸いにも、Gmailには未読メールをフィルタリングして、探しているメールを簡単に見つける方法があります。今回は、その中から最も簡単な方法をご紹介します。

【今日のワークハックはこんな人におすすめ!】 Gmailの受信トレイに未読メールが溜まっている人

受信トレイを常に綺麗にしておきたい人

今日のワークハック:Gmailで未読メールを検索・表示してメール処理を高速化する

Gmailでは、未読メールを素早く表示できます。手順は、ブラウザ版Gmailでも同じです。

ブラウザでGmailを開く。 右上隅にある歯車アイコンをクリック。 「受信トレイの種類」の下にある「未読メールを先頭」をチェック。

Screenshot: ライフハッカー・ジャパン編集部 via Gmail

これで完了です。

Gmailはすべての未読メールをフィルタリングし、それらを受信トレイの一番上に配置します。メールクライアントを設定して、一度に最大50通の未読メールを表示できます。

または、送信者の名前などのさまざまな基準を使用して未読メールを見つけることも可能。Gmailの検索ボックスに、以下の情報を入れるとさらに細かく検索できます。

日付で検索:「is:unread before:2020/12/01 after:2019/05/03」 メールアドレスで検索:「is:unread from:"メールアドレス"」 名前で検索:「is:unread from:"名前"」

簡単にGmailで未読メールを見つける方法

効率的にメールを管理することは非常に重要です。

Gmailの直感的な機能を活用することで、未読メールの検索と整理がこれほど簡単になったことはありません。メールが溜まっている方は、早速試してみてください。