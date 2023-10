Windows 11のタスクバーの配置に満足していない場合、それを自分の好みに合わせて調整する必要があります。でも、難しいことはありません。

そこでこの記事では、Windowsのタスクバーを移動する方法をご紹介します。

【今日のワークハックはこんな人におすすめ!】 Windows 10から11に変えたばかりで、タスクバーの位置に慣れない人

タスクバーを自由に動かしたい人

今日のワークハック:Windows 11のタスクバーを慣れ親しんだ場所に移動する

Windows 10ユーザーだった人なら、タスクバーのアイコンが画面の左側にあることに慣れているかもしれません。

この場合、Windowsの設定からWindows 11のタスクバーを左側に移動させることができます。方法はこちら。

「Windowsキー + I」を同時に押して、設定メニューを開く。 左側のパネルから「パーソナライゼーション」をクリック。 「タスクバー」を選択。 「タスクバーの動作」のドロップダウンメニューを展開。 「タスクバーの配置」を「左」に設定。

コンピュータを再起動しなくても、タスクバーが即座に移動するはずです。

上の画像のように、タスクバーの移動には2つのオプションしかありません。タスクバーを画面の上部や右側に移動したい場合は、別の方法を使う必要があります。

Windowsレジストリを使用してWindows 11のタスクバーを移動する方法

レジストリを編集してWindowsコンピュータのタスクバーを移動する方法は、「Windows 11 22H1」またはそれ以前のバージョンで動作します。

Windowsのバージョンを確認する

自分がどのWindowsバージョンを実行しているか確認できない場合は、次の手順に従ってください。

スタートボタンを右クリックし、「設定」を選択。 「システム」に移動し、「バージョン情報」をクリック。 「Windowsの仕様」セクションを確認して、現在実行しているWindowsバージョンを確認。

レジストリを編集する

レジストリの編集は少し複雑です。何か問題が発生した場合に備えて、レジストリのバックアップポイントを作成しておくことをお勧めします。

レジストリを編集するには、レジストリエディターを検索し、管理者として実行する必要があります。次の手順を実行してください。

レジストリエディターを検索し、管理者として実行。 レジストリエディターで、以下の場所に移動: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects3 右側のペインで、「Settings」という値をダブルクリックして開く。

ここで、FE列の最初の値を置き換える必要がある。新しい値によって、タスクバーの位置が変わります。

タスクバーを左側に移動するには、03を00に置き換える。

タスクバーを上部に移動するには、03を01に置き換える。

タスクバーを右側に移動するには、03を02に置き換える。

コンピュータを再起動させる

レジストリを編集する場合、ほとんどの場合、変更を反映させるためにコンピュータを再起動する必要があります。

しかしこの場合、もっと速い方法があります。

「Ctrl + Shift + Esc」を押してタスクマネージャーを起動します。「プロセス」タブでWindowsエクスプローラを右クリックし、「再起動」を選択します。これでタスクバーが新しい位置に移動するはずです。

タスクバーを移動するだけでなく、レジストリを編集してタスクバーを小さくしたり大きくしたりすることもできます。

Windows 11でタスクバーの位置を変更する

個人的な好みに応じて、Windows 11上でタスクバーを移動する方法をご紹介しました。

タスクバーの位置を変更するだけでなく、アクションセンターを編集したり、より多くのアプリやフォルダをタスクバーに固定したりすることもできます。試してみてくださいね。