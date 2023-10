2023年10月に開催されたAppleイベント「Scary Fast」は、同社のMacラインアップに関するもので、新モデルは確かにイベントの名にふさわしいものだったと言えるでしょう。



基調講演はわずか30分でしたが、Appleはノートとデスクトップ、両ユーザー向けに刺激的な新ハードウェアを披露しました。本イベントで、Appleが発表したすべてを紹介しましょう。

▼本日のイベントアーカイブを見る

1. 新たに発表された3種のシリコンチップ

Screenshot: ライフハッカー編集部 via Apple

今回のイベントは、第3世代のAppleシリコンチップの発表にかかっていました。

Appleによれば、M3シリーズのチップには、標準の「M3」と、「M3 Pro」「M3 Max」の3種類が存在。

これらは、AppleがM1チップで開発したテクノロジーをベースにしており、ユーザーはパワフルでありながら高効率のプロセッサーを手に入れることができると発表。M3シリーズはM2シリーズのチップよりも最大1.8倍高速なレンダリング性能を実現するとしました。

また、これらの3nmチップは、「Dynamic Cashing」「Hardware-accelerated ray tracing」、またAV1デコードなどの新技術や新機能を導入し、理論上ではプロセッサさらに素晴らしいものに見せています。

また、M3シリーズでは内蔵されたオンデバイス学習によるニューラル処理に注力し、Macがプライバシーを保護しながら、人工知能や機械学習タスクでより優れたパフォーマンスを発揮できるようにしているとのこと。

これらのチップを発表した後、Appleはこのチップを搭載した新しいMacBook Proのラインナップと24インチiMacを披露しました。

2. MacBook Pro(14インチ / 16インチ)

Screenshot: ライフハッカー編集部 via Apple

新MacBook ProはAppleが提供する最もパワフルなノートPCであり、新しいM3チップを最初に搭載するのは理に適った決断と言えるでしょう。

Appleは、13インチのMacBook Proを廃止。ベースとなるM3チップを搭載した14インチMacBook Proを提供することで、新MacBook Proモデルは15インチMacBook Airからステップアップさせたマシンとなりました。

その結果、MacBook Proの最下位モデルの価格も24万8800円(税込)に上がった一方、ストレージは512GBにパワーアップ。

もちろん、より高いパフォーマンスが必要な場合は、14インチと16インチのMacBook Proに、上位チップのM3 ProとM3 Maxを搭載したモデル(32万8800円から)を購入することもできます。

また、MacBook Proの上位モデルには、それをひと際目立たせるような新カラー・スペースブラックが登場。それ以外は、旧モデルと並べても違いはわからなさそうです。

この新しいカラーと、より高性能なプロセッサを搭載した14インチMacBook Proはとてもお買い得といえます。Appleのミッドレンジ・ノートPCを探しているなら、ぜひ検討してみてください。

3. M3チップ搭載24インチiMac

Screenshot: ライフハッカー編集部 via Apple

Appleは、ベースとなるM3チップを搭載した24インチiMacも刷新しました。

このオールインワン・デスクトップは2021年にM1チップで初めて登場しましたが、2022年にM2チップが登場してもハードウェアのアップデートは行われませんでした。

ところが、今回のM3チップへの移行のおかげで、24インチiMacは前モデルより最大2倍高速になりました。

残念ながらデザインに変更はなく、その他のハードウェアもほぼ同じ。

ただ、新しいプロセッサーを除けば、24インチiMacはWi-Fi 6EとBluetooth 5.3という形でワイヤレス通信プロトコルをアップデートしています。つまり、2021年のM1 iMacを優れたデスクトップたらしめた特徴は現在も健在ということです。

iMacの価格に変更はなく、8GBのユニファイドメモリと256GBのストレージを搭載したベースモデルが19万8800円(税込)からとなっています。

AppleシリコンはMacを新たな高みへと導き続ける

M1チップは、ノートPCとデスクトップPCに革命をもたらし、AppleがWindowsに対する市場シェアを獲得するのに貢献しました。

とはいえ、Appleはその地位に甘んじることなく、さらなるパワーと効率を提供するために自社製チップの開発を続けています。

新MacシリーズはApple Store Onlineで今すぐ注文可能で、出荷開始は2023年11月7日。古くなったMacBookやiMacをアップグレードするなら、今がチャンスと言えるでしょう。

Source: Apple, YouTube