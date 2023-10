ToDoリストの優先順位付けは、あらゆるタスクの達成に関わる重要な鍵でしょう。困難で重要なタスクに十分な時間を割り当てつつ、小さなタスクにも猶予を残すことが求められます。

そんな時、その日の重要タスクを分類するために試してほしいのが「ABCメソッド」です。

超シンプルな手法「ABCメソッドとは?」

タスクを必要性、期限、完了に必要な時間によって分類することは重要です。

そのため、一部の人々はアイゼンハワーマトリックスを使用したり、Googleカレンダーを過負荷にかけたりします。

最もシンプルな方法の1つは、時間管理の古典的な著書で知られる著者であるアラン・レイキンによって考案されました(彼の著書には『How to Get Control of Your Time and Your Life』などが含まれています)。

彼は、すべてのやるべきことに3つの優先順位を割り当てることを提案しました。

Aタスク: 重要でクリティカルで期限が迫っている「必ずやらなければならない」タスク。

重要でクリティカルで期限が迫っている「必ずやらなければならない」タスク。 Bタスク: 「やるべき」とされ、中程度の優先度がある。時間の経過とともに重要になるが、期限が迫っていないもの。

「やるべき」とされ、中程度の優先度がある。時間の経過とともに重要になるが、期限が迫っていないもの。 Cタスク:現時点で低優先度のもの。即座の影響が少ないか、近い期限がない。

今すぐに重要なタスクと、時間をかけても問題ないタスクを判断することは、精一杯の状態を軽減させ、何からはじめるかを考えるのに時間を無駄に浪費しないのに役立つはずです。

ABCメソッドを取り入れるには

まずはToDoリスト全体を確認し、すべてのタスクにA・B・Cの優先度を割り当てましょう。

それから、各タスクをどのように実行するかを考えます。3-3-3テクニックのような方法がおすすめです。これには、大規模なプロジェクトに3時間の深い作業(Aタスク1つ)、中程度のプロジェクト(Bタスク)を3つ完了させ、そして小さなタスク(Cタスク)に残りの時間を使う手法です。

▼「3-3-3メソッド」とは?

特にAの仕事が非常に要求される場合、特定のタスクに完全な日を指定することもできます。

毎日をテーマにすることで、ほかの重要でない仕事を気にせずに数時間タスクに集中できるので、Aの仕事に1日を捧げ、翌日はB、その翌日はCに専念することを考えてみてください。

ただし、毎朝またはそれに近い頻度で、優先度のシステムを再評価することを忘れずに。なぜなら、Cレベルのプロジェクトでも急にAレベルの緊急性を持つことがあるからです。