みなさん、Amazonで靴や洋服を買ったことありますか? サイズや色を実際に手に取れないことによる不安が少なからずありますよね。



でも、世の中少しずつ変わっています。たとえば、Amazonは、購入前に試着できるサービスを出しています。その名も、プライム会員向けの「Prime Try Before You Buy」。商品が手元に届いてから7日間の間に返品することができ、その際の返品手数料は無料です。



このサービスのおかげで、サイズ、色、形などの心配をすることなく、安心して靴や洋服を試して購入できるようになりました。

そこで今回は、「Prime Try Before You Buy」の詳細と使い方を取りあげていきます。

今週末にはAmazonプライム感謝祭(10/14〜15)が開催されることもあり、気になっているファッションアイテムを今試しておくチャンス。セールがはじまったらポチりましょう!

ネットで洋服を買うデメリット

みなさん、ネットで洋服を買うとき、こんな経験はありませんか?

同じサイズでもメーカーによってサイズが微妙に違う!

買ったはいいけどサイズや色が気に入らなくて使っていない

「これらは試着できないこと」「実物を目にできないこと」で起きるあるあるです。特にサイズが細かく分かれている靴はなおさら! それで結局、店頭で靴や洋服を買ってしまうんですよね。でも、実店舗で毎回試着したり、実物を見たりするためにわざわざ赴くの、疲れませんか?

筆者は、正直店舗に行きたくないんです。ネットで完結するなら完結させたい。ということで白羽の矢が立ったのが、「Prime Try Before You Buy」です。

Image: Amazon.co.jp

7日間の試用期間中に商品を返品できる

Amazonの「Prime Try Before You Buy」は、上記のような購入時のハードルを大きく低減してくれます。使い方は非常にシンプルです。

最初に靴や洋服を取り寄せて、サイズの合ったものや気に入ったものだけを購入する 好みではなかったもの・サイズの合わないものは、着払いの返送伝票でコンビニから返送する

たったこれだけ! しかも、プライム会員なら送料・返送料も無料です。

使い方

Screenshot: ライフハッカー編集部

使い方はシンプルで、商品の検索一覧のサイドバーに、選択画面が表示されます。ここをクリックするだけです。ただすべての商品が対象というわけではありません。どんな商品があるかまずはチェックしてみましょう。

ちなみに、試用期間は7日間。実際に履いてみてサイズや履き心地を確認して返送するには十分な時間ですよね。これで、購入後の失敗や後悔とはおさらばです。

秋・冬に備えてファッションアイテムを買うなら「Prime Try Before You Buy」

ネットショッピングの便利さを享受しつつ、靴や洋服のような試着が必要なアイテムに対する不安を軽減するサービスが「Prime Try Before You Buy」。ネットショッピングでファッションアイテムを購入するのに抵抗がある人こそ、まずは試しに使ってみませんか?

Amazonプライム感謝祭は10月14日(土) 0:00から48時間限定で開催。それまでに、気になるものは試しておきましょう。

セール前に試着をして、購入はセール中にすればお得に秋冬のアイテムをゲットできますよ。

