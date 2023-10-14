おうちでエンタメを目一杯楽しむなら、大型テレビは切っても切れない存在です。
だって、大画面に広がるクリアで鮮明な映像！迫力の音響！それだけでいつもの動画エンタメが大充実してしまうから。
2023年10月14日（土）0:00～15日（日）23:59までの2日間限定で、「Amazon プライム感謝祭」が開催！ 今回は、プライムセール対象商品の中から、50型以上の大画面4Kテレビを中心に厳選してご紹介します。あなたに最適な一台はこれだ！
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レグザ、ハイセンス、LG、ソニー、シャープもお買い得！
シャープ 50V型 液晶 テレビ AQUOS 4T-C50DL1 4K チューナー内蔵
アイリスオーヤマ 55V型 ネット動画対応 4Kチューナー内蔵 量子ドット液晶 Android スマートテレビ LUCA 55XQDA20
ソニー 55V型 4K X80WKシリーズ 液晶 テレビ ブラビア KJ-55X80WK
シャープ 55V型 4K 液晶 テレビ AQUOS 4T-C55EL1 Google TV Dolby Atmos 回転式スタンド
レグザ 55インチ 4K液晶テレビ 55Z570K 倍速パネル搭載
ソニー 65V型 4K 液晶 テレビ ブラビア KJ-65X80WK Google TV Dolby Atmos対応
ハイセンス 65V型 4Kチューナー内蔵 液晶 テレビ 65E6G ネット動画対応 ADSパネル 3年保証
レグザ 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570K 倍速パネル搭載 4Kチューナー内蔵
LG テレビ 65型 4Kチューナー内蔵 有機EL OLED65A2PJA スマートテレビ Alexa 搭載
TCL 65V型 4K ゲーム ゲーミング 144Hz VRR 液晶 QLED チューナーレステレビ ネット動画対応 65C745 (Google TV) スマートテレビ
浮いたお金でサウンドバーもあわせ買い！
Sonos ソノス Ray レイ Soundbar オールインワン サウンドバー RAYG1JP1BLK
Sonos ソノス Beam ビーム Soundbar サウンドバー Dolby Atmos対応
JBL BAR 1000 サウンドバー/7.1.4ch完全ワイヤレスサラウンド/Dolby Atmos/DTS:X/eARC対応/ブラック JBLBAR1000PROBLKJN
なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。