ご存知のとおり、近年は組織を取り巻く環境が大きく変化しています。たとえば転職はもはや一般化しましたし、多様性の重視や働き方改革など、マネジメントを複雑化する新たな価値観や手法ももたらされることになりました。また在宅勤務の創価やリモート会議の定着なども、組織周辺の状況をさらに複雑化させています。

したがって、チーム・組織が抱える課題が増えるのは当然。『いちばんやさしい「組織開発」のはじめ方』(中村和彦 監修、早瀬 信、高橋妙子、瀬山暁夫 著、ダイヤモンド社)の監修者である中村和彦氏も、本書の冒頭でそのことを認めています。課題を挙げればきりがなく、しかも、それがなかなか解決に至らないのだと。

しかし、それは仕方がないことでもあるはず。昨今のような複雑な職場環境においては、マネジメントの手腕だけではなく、メンバーのモチベーションや仕事に対する考え方など、さまざまな要因が複雑に絡み合っているからです。

本書は、そんな組織開発のはじめ方を、わかりやすく解説したもの。監修者の中村氏を軸に、直接・間接的にその教えを受け、それぞれの立場で組織開発を実践している3人の著者が執筆に携わっています。

きょうはCHAPTER1「職場のモヤモヤを消し去る! 組織開発の「きほん」のなかから、知っておきたいトピックスを抜き出してみたいと思います。

ここ数年は企業のあいだで組織開発に関する関心が高まり、実践例も増えてきたのだそうです。とはいえ、どうすれば組織開発がうまく機能し、組織が変わるのかという点はわかりにくくもあります。いったい、「組織を開発する」とはどのような行動を指すのでしょうか?

著者によれば組織開発はもともと米国で発祥したもので、長年にわたって取り組まれ、洗練されてきたのだとか。なお、その定義については以下の文章がよく知られているようです。

「組織開発とは、組織の健全性、効果性、自己革新力を高めるために、組織を理解し、発展させ、変革していく、計画的で協働的な過程である」

(Warrick D.D.(2005). Organization development form the view of the experts. In W.J. Rothwell & Roland L. Sullivan(Eds.)Practicing organization development: A guide for consultants. 2nd edit. San Francisco, CA: Pfeiffer. pp. 164-187.)(33ページより)