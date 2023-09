“新しいもの好き” な人にとって、手に入れた目新しいアイテムを友人や知人に紹介するときって、かなりテンション上がりますよね。思わず早口になっちゃったりして。

一方、販売者側からすると、他社に先駆けて新しいプロダクトをリリースすることは、変化の激しい産業界において、とても重要な意味を持っています。

「CoSTORY PreOrder」登場!

そんな両者をつなぐためのサービス「CoSTORY PreOrder」が本日、満を辞してローンチ!

「CoSTORY PreOrder」では、一般発売前のユニークで珍しいプロダクトや限定アイテムを先行購入できます。

各アイテムは期間限定で公開されるので、条件次第では二度と入手できないレアアイテムをゲットできることもありますよ。

新しいテクノロジーを採用したプロダクトなど、“誰よりも早く手に入れて試してみたい” という人なら、巡回サイトのひとつにリストアップしておくべきでしょう。

しかも、一般的なクラウドファンディングサイトの場合、「All in 方式(基本的に、必ずリターンが手に入る)」と「All or Nothing 方式(成立条件をクリアしないと、ボツになる)」が混在していますが、「CoSTORY PreOrder」は「All in 方式」のみ。

つまり、欲しい商品は必ずゲットでき、“目標額に届かなかったので、この話は無かったことに…” となることはありません。

革新的なアイディアが詰まったプロダクトがいっぱい

さておき、「CoSTORY PreOrder」に登場予定の要注目プロジェクトを、いくつかピックアップしてみましょう。

荷物をドッキングさせて移動を助ける。変身するオーガナイザーバッグ

Image: CoSOTRY PreOrder

「Buddy」はワンタッチでセカンドバッグをスーツケースにドッキングさせられる、オーガナイザーバッグです。

このバッグの製作者が、旅行中に荷物が増えて大変そうなパートナーの姿を見て、“移動をもっと楽にする” バッグを作りたいと思い立ち、出来上がったアイテムなのだそう。

詳しくはこちら

Web会議で【手書きしたい!】そんな思いを叶える画期的電子タブレットが気になる!

Image: CoSOTRY PreOrder

手書きのメモやイラストを、リアルタイムでスマホ、PCに表示させることができるペンタブレット。

web会議中に、ササッと手書きで説明したいというときに活躍してくれるガジェットです。

詳しくはこちら

お出かけ革命!ショルダーバッグ内蔵サコッシュ「トランスフォームバッグ」

Image: CoSOTRY PreOrder

「トランスフォームバッグ」は、身軽に出かけたいときのサコッシュから、出先で荷物が増えたときにトートバッグ、ショルダーバッグへと変形可能な3WAYバッグ。

財布とスマホだけの最小限の荷物のときも、買い物時の荷物入れとしても、過不足なく使えるスグレモノです。摩耗や引き裂きに強いCORDURA® ポリエステル素材の採用にも要注目。

詳しくはこちら

