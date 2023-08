新しいプロジェクトをはじめるとき、下調べに時間がかかることがありますよね。幸いにも、ChatGPTを使用してこのプロセスを簡単にできます。

この記事では、ChatGPTのプロンプトを上手に使いこなして、最大効率で必要な情報を入手する方法をご紹介していきます。

【今日のワークハックはこんな人におすすめ!】 調べものに時間がかかっている人

ChatGPTで狙った回答が出てこない人

今日のワークハック:ChatGPTのプロンプトを使いこなして、下調べに時間をかけない

ステップ1. 自分のトピックのプロンプトを作成する

まず、ChatGPTに入力するための正しいプロンプトが必要になります。

プロンプトとは、ChatGPTが望ましい情報を生成するように導く指示のことです。プロンプトが具体的であればあるほど、ChatGPTの応答がより要望に合ったものになることを覚えておいてください。

たとえば、リサーチしたいトピックが所得税法の場合には、基本的なプロンプトは「所得税法、その主な条項、税金の種類についての詳細な概要を教えてください」としてもよいでしょう。

上記のように、ChatGPTから複雑なパラグラフが提供されました。

できるだけよいアウトプットを得るためには、自分のニーズに合わせてプロンプトを改善しなければなりません。

プロンプトを作るときは、以下の指示を意識してみてください。

主な用語とコンセプト:主な用語の定義と中心となる考えについての洞察を含める。トピックについてより良く理解するために相応しい例を使用する。 スタイル:大見出しと質問にはH2を使用し、小見出しにはすべてH3を使用する。メモを魅力的なものにするために、関連する絵文字を含めなければならない。太字やイタリックのフォーマットを使用して、強調し分かり易くする。 質問と回答:このテーマを勉強している人が知る必要があると思われる潜在的な質問と詳細な回答の一覧を生成する。 構成:箇条書きや番号を振って情報を論理的にまとめる。 条件:メモが以下のトピックを網羅していることを確認してください:「すべてのトピック」

【注意】 上記のプロンプトをご自身のニーズに合わせて調整してください。別のテーマやトピックについてのメモを準備する場合は、それに応じて角括弧内の言葉を変更してください。

ステップ2. ChatGPTに指示を出して出力してもらう

プロンプトの準備ができたところで、ChatGPTのインターフェースに入力してEnterを押します。

【ヒント】このガイドでは、無料バージョンのChatGPTを使用しています。Plusに登録している場合は、WebPilotやMetaphor Searchのプラグインが役に立つことがあるかもしれません。

ステップ3. 生成されたメモの確認と改善

上記で説明したように、ChatGPTはAI言語モデルにすぎないもので、生成された内容にはエラーや不正確な記述が含まれる可能性もあります。したがって、注意深く目を通して、必要な修正や追加を行なわなくてはなりません。

もし修正をお願いしたい場合は、プロンプトに「『トピック』セクションは十分に説明されていません。これを広げて、もっと詳しく説明してください」と記述することができます。

ステップ4. メモアプリでメモをフォーマットする

アプトプットに満足したら、コピーボタンをクリックして、コピーしたアプトプットを好みのメモアプリに貼り付けます。

これには、MicrosoftのOneNoteからGoogle Keepまで、さまざまなものがあります。

この内容を自分のメモアプリに移動したら、それをどのように編集するかは完全にあなた次第です。

たとえば、要点を色分けしたり、フォントスタイルを使用したり、画像を追加して、よりよい内容にできます。

下調べにChatGPTを使用するコツ

ChatGTPを使用するには、覚えておくべきコツがいくつかあります:

プロンプトは具体的に : プロンプトでは、一般的な質問をするのではなく、具体的な詳細を提供するか、明確さを求めるように心がけます。

: プロンプトでは、一般的な質問をするのではなく、具体的な詳細を提供するか、明確さを求めるように心がけます。 コンテキストの設定 : 自分の求める内容を得るために、より多くの情報を提供して下さい。ChatGPTからの最終的なアウトプットがより洗練したものへ改善されます。

: 自分の求める内容を得るために、より多くの情報を提供して下さい。ChatGPTからの最終的なアウトプットがより洗練したものへ改善されます。 ChatGPTに果たすべき役割を与える : 詳細かつ要望に合わせた回答が必要なときは、ChatGPTに役割を果たすように求めます。たとえば、教授、生徒、友人、その他のものとして行動するように依頼できます。

: 詳細かつ要望に合わせた回答が必要なときは、ChatGPTに役割を果たすように求めます。たとえば、教授、生徒、友人、その他のものとして行動するように依頼できます。 プロンプトの文法エラーを防ぐ : ChatGPTはクエリを理解できる一方で、指示に誤字があったり、文法の間違いが多すぎたりすると、望ましい回答を生成することが難しくなります。

: ChatGPTはクエリを理解できる一方で、指示に誤字があったり、文法の間違いが多すぎたりすると、望ましい回答を生成することが難しくなります。 自分自身に役割を割り当てる: トピックを理解するのが難しいと感じる場合は、プロンプトに「私は『役割』です。ここで、私に、できるだけ良い方法で『トピック』について説明してください」と記述できます。