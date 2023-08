Windows PCで素早くメモを取るなら、デフォルトのアプリやクラウドサービスを使いましょう。

というわけで今回は、ソフトを一切ダウンロードすることなく、Windows 11で簡単にメモを取る方法を5つご紹介します。

1.「メモ帳」を使う

Image: MakeUseOf

「メモ帳」は、オフラインのメモアプリとして長く愛されています。何よりそのシンプルさが多くの支持を集めてきましたが、Windows 11のリリースとともに、書くことを補助する新機能が追加されました。

ダークモードと、フォントのスタイル/サイズを変更できるオプションです。

Windows 11で「メモ帳」を開くのは簡単です。スタートメニューで「メモ帳」を検索するか、デスクトップにアプリを置いてもいいでしょう。

また、アプリをタスクバーにピン留めするという方法でも、「メモ帳」に素早くアクセスできるようになります。

2.「ワードパッド」でメモを取る

Image: MakeUseOf

同じくプリインストールされたアプリである「ワードパッド」を使っても、ソフトをダウンロードすることなくメモが取れます。

シンプルなデザインは「メモ帳」と似ていますが、より高度な機能が充実しており、メモを取る作業をアップグレードしてくれます。その代表格がリッチテキストエディターです。

リッチテキストエディターを使うと、フォントの色やスタイルを変更したり、箇条書きリストを追加したり、テキストをハイライトしたりできます。また「ワードパッド」には、文書をメールとして直接送れる機能もあります。

ファイルは、プレーンテキストファイルとしても保存できますし(「メモ帳」もこの形式です)、ほかのソフトにメモを取り込みたい場合は、リッチテキスト・ドキュメント(.rtf)として保存することも可能です。

3.「付箋」を使う

Image: MakeUseOf

Windows用の便利な付箋アプリは数多く出回っていますが、中でも優れものは、やはりWindowsにプリインストールされている「付箋」です。このメモアプリを使えば、頭に浮かんだアイデアを素早く書き留めることができます。

「付箋」には、メモを取るためのスマートでカラフルな方法が用意されています。メモ画面右上の3点リーダーをクリックすると、メモの色を変えたり、メモの一覧にアクセスしたりできます。

また「付箋」は、最も柔軟性に富んだメモアプリのひとつです。Ctrl+Nをクリックすると新しいメモが追加され、複数のメモを同時に開くことができます。クリック&ドラッグで簡単にメモのサイズを変更したり、デスクトップ上を移動させることも可能です。

4.オンラインの「Memo Notepad」を使う

Image: MakeUseOf

ソフトをダウンロードせずにWindowsパソコンでメモを取るもうひとつの方法は、メモサイトを利用することです。「Memo Notepad」は、ミニマルながら強力な機能が搭載されています。

テキストは、太字や下線、斜体などの主要な調整が可能で、「スタイル」タブでは、フォントのスタイルを変更したり、テキスト全体のサイズを拡大したりできます。

また、クラウドベースのテクノロジーによって、複数デバイスで同期できるので、どこでもメモが取れます。

5.「クリップボード」で短いテキストを保存する

Image: MakeUseOf

マルチタスク中でも、ネットリサーチ中でも、覚えておくべき情報に出くわすことがよくあります。幸いなことに、Windowsの「クリップボード」機能を使えば、短いテキストを保存し、パソコンを再起動しても、履歴を残せます。この機能を使うのに必要な条件はありません。

やり方は、保存したいテキストを選んで右クリックし、コピーをクリックします。

Ctrl+Vのショートカットを使えば、いつでも「クリップボード」にアクセスできます。重要度が高い情報には、小さなピンのアイコンをクリックすると、メモをピン留めできますよ。

これで、ネット閲覧中に重要な情報に出くわしても、それを覚えておく必要はもうありません。

Windows 11なら、メモを取るのも簡単

Windowsには、ちょっとしたことを忘れないようにするためのメモであれ、長めの覚え書きを残すためのメモであれ、記録できるツールがたくさん用意されています。

これらのツールを使えば、そのためのソフトをわざわざダウンロードして設定する必要はありません。今回ご紹介したシンプルなツールを使って、ぜひ手軽にメモを取ってください。