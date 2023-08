GoogleはAI関連プロダクトをコンスタントに開発しており、最近も、AIチャットボット「Bard」と、音楽生成AIツール「MusicLM」を新たに発表して開発を進めています。

Googleはさらに、検索機能におけるAI活用も拡大しようとしています。ユーザーの検索結果やウェブページの内容を、生成AIを使って要約するというものです。

生成AIを活用した検索機能「SGE」

Googleは2023年5月、Google検索の新たな生成AI機能「Search Generative Experience(SGE)」を発表しました。

SGEは、ユーザーが入力した検索クエリに対し、AIを使った検索結果を提示する機能です。結果は箇条書きでまとめられ、画像や動画のほか、すべての情報源の出典が表示されます。

最近のアップデートでは、メディアが追加されたほか、プロセス全体のスピードが向上し、出典元の公開日も表示されるようになりました。さらには、AIの要約に含まれる単語の定義を表示する機能や、生成されたコードのセグメントが色分け表示され、個々の要素を識別しやすくするアップデートも発表されています。

SEGは、試してみると楽しい機能です。たとえば、「タイヤを交換する方法」を検索したとしましょう。

すると、従来の検索結果に加えて、「Get an AI-powered overview for this search?(AIによる検索結果の要約を表示しますか?)」という問いかけが表示されます。「Generate(生成)」をクリックすると、AI機能が起動します。

要約された結果では背景があまりよくわからない、あるいは追加で質問がしたいという場合は、検索結果の表示の下部にある「continue the conversation(会話を続ける)」をクリックしましょう。

新機能「SGE while browsing」

それだけではありません。Googleは2023年8月15日、「SGE while browsing」(閲覧中のSGE)」という新機能を発表しました。

これは、GoogleのAIが、長文記事など量の多いコンテンツを要約してくれる機能で、トピックの要点を手早く把握できます。

要約の多くは、AIが生成する検索結果と同じく、要点を箇条書きで表示し、その情報源になったコンテンツの該当部分へ飛べるリンクも張ってあります。

要約のなかで詳細を知りたいところがあるときや、Googleが生成した要約について単にファクトチェックをしたいとき(チェックは是非ともすべきです)は、その部分のリンクをクリックすると、記事の該当部分に移動が可能。

また要約には、記事内容を分解して表示する「Explore on page」(ページを探索)というセクションもあり、ユーザーが関心を持ちそうな記事中の問いが表示されます。問いをひとつタップすると、それに対する答えが書かれているセクションへと移動し、該当部分を強調表示してくれます。

「Explore more」(さらに探索)も似たようなセクションですが、こちらの場合は、問いに対する答えがすでに表示されているので、記事の該当部分にわざわざ移動する必要がありません。

Googleの生成AIによる検索結果と、記事の要約を利用するには

ご紹介した機能を利用したい方は、Googleの「Search Labs」に登録する必要があります(現在は、アメリカの一部ユーザーのみ登録可能)。さいわい、登録方法はとても簡単です。

Chromeでタブを新しく開き(シークレットモードは不可)、ビーカー型のSearch Labsアイコンをクリックするだけ。iOSとAndroid版のGoogleアプリでも、同じビーカー型アイコンをタップすれば登録可能です。

アイコンが見当たらない場合は、お持ちのGoogleアカウントがSearch Labsに対応していないという意味です(ウェイトリストに登録して待たなければならないかもしれません)。

検索結果のSGEを試したい場合でも、閲覧記事のSGEを試したい場合でも、これらの機能をオンにすれば、Googleで検索をしたときや、長文記事をクリックしたときに、生成AIによる要約機能の選択肢が表示されるはずです。