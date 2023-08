Google Chrome使っていますか? Chromeの機能の一つである「タブグループ」はタブの整理整頓に便利で、Chromeの生産性向上に最適な機能です。

今回はブラウザを再起動しても、タブグループが保存された状態にするための方法をご紹介します。

【今日のワークハックはこんな人におすすめ!】 Google Chromeでタブを開きすぎてしまう人

Google Chromeを日常的に使っている人

今日のワークハック:設定を変更して、タブグループの呼び出しを自由にする

Chromeで設定を有効にする

Chromeのタブグループを保存するには、設定を有効にする必要があります。

Chromeを開き、chrome://flags/にアクセスします。Tab Groups Saveを検索して正しいフラグを見つけ、その横のドロップダウンからEnableを選択。

Chromeを再起動する必要がありますが、タブグループを右クリックすると保存オプションが表示されます。

Google Chromeタブグループを作成する

開いているタブを右クリックし、[タブをグループに追加] にカーソルを合わせて [新しいグループ] をクリックするだけです。

グループ名を作成し、グループに色を割り当て、[グループを保存] をクリックしてグループを保存します。タブグループが完成したら、Enterキーを押してください。

タブグループに新しいタブを追加する方法

タブグループに新しいタブを追加するには、タブを右クリックし、「グループにタブを追加」にカーソルを合わせ、追加したいグループを選択します。

既存のタブを Chromeタブグループにドラッグするか、グループ内の既存のタブを右クリックし、右側にある [新しいタブ] を選択して新しいタブを追加することもできますよ。