Amazonの注文履歴を他人に見られたくない場合、履歴を削除することはできません。しかし、アーカイブすることはできます。

必要なことは以下の通りです。

Amazonの注文履歴をアーカイブする方法

Amazonの注文をアーカイブするには、以下の手順に従ってください。

1. パソコンでアマゾンにアクセスしログインします。 2. アカウントとリスト(ウェブページの右上隅にあります)にマウスを合わせ、ドロップダウンメニューから注文履歴を選択します。 3. リダイレクトされたページで、非表示にしたい注文までスクロールダウンし、「注文を非表示にする」をクリックします。

このプロセスは、まだ到着していない古い注文と最近の注文の両方をアーカイブする場合も同じです。

アーカイブされた注文を表示する方法

注文をアーカイブするメリットは、いつでも購入の詳細を確認したり、返金や交換を依頼したり、荷物を追跡したりできることです。ここでは、アーカイブされた注文を表示する方法を説明します。

1. 「アカウントとリスト」にマウスカーソルを合わせ、ドロップダウンメニューから「注文履歴」を選択します。 2. リダイレクトされたページで、期間を示すドロップダウンボタンをクリックします。 3. ドロップダウンメニューの一番下「非表示にした注文」を選択します。 4. アーカイブした注文の一覧が表示されます。 5. この時点でアーカイブを解除したい場合は、商品詳細の下にある「非表示にした注文」をクリックしてください。

スマホでAmazonの注文をアーカイブできますか?

現在のところ、注文のアーカイブはAmazonのウェブサイトからのみ可能です。

そのため、iPhoneやAndroidでAmazonアプリを使用している場合、このオプションは表示されません。

この場合、モバイルブラウザからAmazonのウェブサイトにアクセスし、デスクトップサイトモードに切り替える必要があります。

