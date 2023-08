夏休みもあっという間に後半戦。

旅行や帰省先から戻って「そろそろ休みも終わりか」と考えるだけで憂鬱になってきてしまいます。

仕事がはじまるまでにまだ少しでも時間があるなら、休み明けのモチベーションダウンを防ぐ対策を今のうちからしておきましょう。

休暇最終日に「バッファデー」を設ける

旅行やイベントに出かけていた人は特に、休暇最終日を「バッファデー」として設けて、心身を休め、充電するために過ごしましょう。

ポイントは、ただ設けるだけでなく過ごし方を計画すること。たとえば、何をするとリラックスできるかを考えてみてください。

腰を据えて読書するとゆっくり休養できるのなら、そのための時間を確保しましょう。朝寝坊したあとにブランチを食べに行くのが骨休めになるのなら、アラームはセットせず、お気に入りのブランチスポットで、友だちと落ち合うのも一案です。

充電できる過ごし方がなんであれ、そのためにきちんと計画を立てておきましょう。

「次の楽しみ」を計画する

休み明けのモチベーションが見つからない人は、新たに目標とすべき楽しみを計画してみては?

来週映画に行くでも、秋の旅行を計画するでも、楽しみになることなら何でも構いません。

楽しみが待っていれば、目の前の憂鬱な気持ちに振り回されずに、次に向かって突き進むことができるでしょう。

他人のキャリアや仕事術に刺激を受ける

休み明けの仕事モードに備え、敏腕クリエイターやビジネスパーソンの仕事術から学びを得るのもよし。

たとえば、『THE FIRST TAKE』や『おかえり音楽室』など話題のコンテンツでクリエイティブディレクターを務める、清水恵介さんの仕事の哲学は「余白を大切にする」ことです。

『THE FIRST TAKE』も、余白を大切にしています。白背景で、説明しすぎない。歌う前後も余白を残しています。そうすることで、受け手側に「このアーティストはこういう人なんじゃないか」と想像してもらえるのではないかと考えています。

デザインにおいても、企画においても、生活においても、余白があることで大事なことを際立たせていくことが好きなのだそう。

ほかにもアイデアを生み出すハックやツールを紹介しているので気になる人はチェックしてみてください。

日常空間に変化をプラスする

休みが明けて、またいつものルーティンがはじまると思うだけでウンザリしてしまうかもしれません。そんな人は、日常空間をより楽しむための工夫をしてみてください。

たとえば、部屋にアートを飾るのもひとつの手。小難しく考えずに、直感で気に入った作品を選び、部屋ごとにテーマを決めて気軽に飾るだけでいいのです。アートに限らず、お気に入りの観葉植物をプラスするのもいいかもしれません。

空間が少し変わるだけでも、いつもと変わらない日常が刺激的かつ新鮮なものになるでしょう。

長期休暇の後半を有意義に過ごせるかどうかはあなたしだい。

休み明けをポジティブな気持ちで迎えるためにも、紹介した方法をぜひ試してみてください。