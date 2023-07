Googleスライドの画像が必要になったとき、単にスクリーンショットを撮って保存する方もいるでしょう。けれども、スクリーンショットの場合は画質が落ちることがあります。

そこで今回は、Googleスライドから画像を取り出せる3つの方法をすべて説明しましょう。

【今日のワークハックはこんな人におすすめ!】 Googleスライドを頻繁に使用しているが、画像の取り出し方に困っている人

スクリーンショットを使って画像を取得しているが、画質の低下が気になっている人

Googleスライドの画像を編集や再利用したい人

今日のワークハック:スクショを使わず、Googleスライドから画像を取り出す

1. Googleスライドから画像をダウンロードする

Googleスライドには、スライドをページ毎に画像としてダウンロードできる機能が備わっています。少し手間ですが、その方法をご紹介します。

1. Googleアカウントにログインし、Googleスライドのプレゼンテーションを開く。 2. 取り出したい画像が使われているスライドを開き、画像上で右クリック、さらにコピーをクリック。

Image: MakeUseOf

3. 挿入タブをクリックし、新しいスライドを選択。

Image: MakeUseOf

4. 新しいスライドを右クリックして貼り付けを選択し、白紙のスライドに、コピーした画像を貼り付ける。

Image: MakeUseOf

5. 中央に配置して、スライドの画面いっぱいに写し出す。 注:解像度の低い画像を引き延ばすと、画質が落ちる可能性があります。 6. ファイルタブ、次にダウンロードをクリックし、希望のファイル拡張子を選択。

Image: MakeUseOf

これで、保存先を開けば、この画像にアクセスできるようになります。

2. Google Keepを使ってGoogleスライドの画像を保存する

Googleスライドに貼り付けてある画像を取り出したいなら、Google Keepのメモとして保存するのもひとつの手です。

1. Googleアカウントにログインし、Googleスライドのプレゼンテーションを開く。 2. 取り出したい画像が使われているスライドを開き、画像上で右クリックし、Keepに保存を選択。すると、Google Keepが右側で開き、新しいメモに画像が自動で貼り付けられる。

Image: MakeUseOf

3. その画像を右クリックし、名前を付けて画像を保存を選択。あとは、ご希望の場所に画像を保存。

Image: MakeUseOf

3. Googleドキュメントを使ってGoogleスライドの画像を保存する

Googleドキュメントには、ドキュメントだけでなく、画像もダウンロードできるビルトイン機能があります。この機能を使って、Googleスライドに貼り付けてある画像をダウンロードしましょう。

Image: MakeUseOf

4. ドキュメントと画像をダウンロードするために、ファイル>ダウンロードと進む。ウェブページ(.html、zip)を選択して保存。こうすると、ドキュメントがダウンロードされ、ドキュメント内の画像すべてが、1つのフォルダ内に別々のZipファイルとして保存される。

Image: MakeUseOf

抽出されたフォルダに、画像とドキュメントがあるはずです。ぜひ試してみてください!

Source: Google Slide