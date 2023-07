「Googleフォト」は、写真やビデオの閲覧、バックアップ、整理、編集、共有に役立つ多くの機能を提供するアプリです。

さらに、写真やビデオを地図上で確認できるマップビュー機能もあります。

この気の利いた機能は、特定の写真を撮影した場所を覚えておく必要があるときや、今後の旅行計画に役立ちます。また、地図表示で画像を共有したい場合もあるでしょう。

この記事では、Googleフォトアプリを使って地図上に写真を表示する方法を紹介します。

マップビューを使って写真を地図上に表示する

マップビューを利用するには、写真や動画がGoogleフォトアプリにバックアップされ、位置情報が追加されている必要があります。

位置情報がない場合は、AndroidでGoogleフォトを使って画像や動画に位置情報を追加する方法をご覧ください。条件を満たしたら、すぐにはじめられます。

Googleフォトアプリを起動し、アプリのホーム画面の下部にある検索タブを選択。 次のページで、上部の「場所」セクションの下にある「自分の地図」をタップ。 表示された画面には、最も多く写真を撮った場所を示すホットスポットが表示されたヒートマップが表示される。 さらに、バブルロケーションマーカーが最新の写真のプレビューとともに表示される。マップの下には、ジオタグを付けた画像のリストが時系列順に表示される。

グーグルフォトのマップビューを操作する

Googleフォトは、Googleマップのようにヒートマップをインタラクティブに表示します。

たとえば、ピンチ操作で地図を拡大し、特定の場所の画像を見ることができます。

また、右上の三点メニューをタップし、衛星または地形を選択することで、マップビューを変更することが可能。

地図上のバブルをタップすると、画像がフルスクリーンモードで表示されます。

さらに便利なのは、ある場所の周辺で撮影されたすべての写真を表示したい場合、ヒートマップの任意の地域をタップするだけです。

地図上で特定の写真やビデオを探す

Googleフォトでは、画像やビデオをグループとして地図上に表示する代わりに、特定のビデオや写真の場所を見つけることができます。

興味のある画像やビデオを開きます。 右上の三点メニューをタップし、ファイル情報を開きます。 位置情報セクションで地図をタップすると、Googleフォトのマップビューで写真や動画が開きます。

マップビューで思い出を追体験

Googleフォトは、開発が進むにつれて革新的な機能を導入し、より機能的なツールにすることで、競合他社をリードし続けています。

そして、マップビュー機能を使えば、手間をかけずに特定の場所から思い出を蘇らせることができます。

Image: MakeUseOf